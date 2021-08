Sainz Sr: “Carlos in Ferrari si è adattato bene”

Carlos Sainz Sr parla di Sainz Jr: in Ferrari, è riuscito ad adattarsi bene fin da subito

Il 2021 ha portato a grandi cambiamenti di sedili: Vettel in Aston Martin, Ricciardo in McLaren, Sainz in Ferrari, per citarne alcuni. Adattarsi non è mai troppo facile, ma Carlos Sainz Jr sembra aver imparato rapidamente a gestire la sua Ferrari. Tra performance solide, due podi e numerosi punti il 26enne di Madrid ha concluso una prima parte di stagione in modo molto positivo. A tal proposito, interviene il padre di Carlos, Carlos Sainz Sr, che, pronto per partire in vista di un evento di Extreme E ha commentato le prime undici gare di Sainz Jr.

A SoyMotor, durante l’anteprima dell’evento di Extreme E, si esprime Sainz Sr: “Io e Carlos parliamo molto. È felice e soddisfatto. È stato un anno difficile per tutti. Soprattutto per i piloti che hanno cambiato squadra, perché avevano solo un giorno e mezzo di test prima del campionato. Ed entrare così in Ferrari non è facile , ma Carlos si è adattato davvero bene”.

SAINZ TRA FIDUCIA E PERFORMANCE SOLIDE

Ulteriore nota di merito per Sainz Jr deriva dai risultati ottenuti. Infatti, pur essendo al suo primo anno in Ferrari, il giovane spagnolo ha già conquistato due podi e, attualmente, 83 punti. Ben tre punti in più del compagno di squadra Leclerc. Una solida prima parte di stagione che fa sperare in un’altrettanto solida seconda parte.

Il commento riguardo il percorso di Sainz Jr prosegue, con Sainz Sr che si esprime riguardo i risultati positivi che il figlio ha ottenuto: “A poco a poco Carlos è più contento e acquista fiducia, penso che dovrebbe essere soddisfatto del lavoro svolto. È fiducioso nelle sue capacità e sono sicuro che migliorerà sempre di più“.

“Carlos ormai conosce sempre meglio la squadra e sta anche imparando sempre di più dalla sua monoposto. In questo senso è tranquillo di poter fare davvero una buona seconda parte di stagione“, afferma Sainz Sr per concludere.