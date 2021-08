Russell: “Con il nuovo regolamento la Williams migliorerà”

George Russell afferma che il nuovo regolamento previsto per la stagione 2022 farà emergere il talento dei diversi team, tra cui quello della Williams

George Russell si mostra fiducioso sulla stagione 2022 dove entrerà in vigore il nuovo regolamento, in cui verrà imposto un tetto di budget che dovrebbe così aiutare la Williams a scalare la classifica. Il pilota britannico pensa che il nuovo regolamento possa capovolgere la classifica rispetto ad adesso, nonostante afferma che i top team rimarranno sempre in vetta. Il giovane pilota della Williams afferma che il talento sarà il fattore chiave nel determinare quale team emergerà. Secondo il britannico il team di Grove ha la giusta l’attitudine per progredire.

“Lo sport si basa sul talento: il talento dei piloti, degli ingegneri, dei progettisti. Abbiamo visto in passato come i team, nonostante avessero un budget consistente, non sapevano come sfruttarlo. Penso che il team con più talento, motivazione e forza sarà quello in grado di prenderà il comando. Lo abbiamo visto nel 2009 e nel 2014 dove tutto è cambiato. Nonostante Mercedes, Ferrari e Red Bull continueranno ad essere nella Top 5” afferma Russell nelle dichiarazioni rilasciate alla rivista tedesca Auto Motor und Sport.

IL TEAM DI GROVE VUOLE VINCERE NELLA STAGIONE 2022

George Russell è fiducioso che anche la sua squadra attuale sarà in grado di riscattarsi dalle deludenti prestazioni degli ultimi anni. Il pilota della Williams è convinto che il team abbia la motivazione necessaria per lottare e quindi per vincere. “Penso davvero che la Williams avanzerà di posizioni, perché sanno perfettamente dove devono investire. La squadra vuole vincere. Sembra pazzesco quando ti fermi a pensare che siamo stati l’ultimo team della griglia negli ultimi tre anni. Vi sono una grande ambizione e attitudine per tornare al vertice e si farà il possibile per metterle in pratica” conclude così George Russell.