Sainz sorpreso e allibito dalle critiche rivolte ad Alonso

Il pilota della Ferrai si schiera al fianco dell’asturiano dopo le critiche rivolte proprio al pilota della Alpine

Il nuovo pilota Ferrari ha recentemente speso parole di vicinanza al suo compatriota a seguito degli attacchi ricevuti sul web. Dopo la sua qualifica in Portogallo, infatti, Alonso è stato aspramente criticato per il distacco di otto decimi dal suo compagno di squadra Esteban Ocon. Sainz ha ammesso che questo è un qualcosa con cui i piloti devono convivere e che si è rallegrato quando ha visto che il due volte campione del mondo ha risposto alle critiche con una brillante prestazione nella gara di domenica.

Riguardo ai fiumi di commenti negativi che hanno riempito i social nella giornata di sabato, Sainz risponde: “Mi sembra sbagliato, ovviamente. Sono allibito da quanto velocemente le persone cercano di trarre conclusioni. Penso che le persone non si rendano conto di quanto sia difficile, quanto sia competitiva la Formula 1 e quanto può costare a un pilota o a una squadra adattarsi velocemente a questo sport“, ha spiegato in un incontro digitale con la stampa organizzato dal suo sponsor Estrella Galicia 0,0.

C’E’ BISOGNO DI VALUTAZIONI A LIVELLO GENERALE

“Quando arrivi in una squadra nuova e, inoltre, non gareggi da due anni, con il livello che c’è oggi in Formula 1 ci saranno sempre gare e qualifiche in cui si soffrirà per questo“, ha dichiarato “Ma come si è già visto, Fernando si adatta velocemente, e domenica ha fatto una gran gara. Quelli di noi che devono adattarsi a nuovi team cercano di farlo il prima possibile, ma non esistono trucchi di magia. Solo lavorare e farsi aiutare dall’esperienza, raccogliendo quel bagaglio di informazioni che possono aiutare a esibirci al meglio“.

“Abbiamo già visto quanto velocemente, se fai un buon lavoro, all’improvviso tutte quelle critiche si trasformano in ammirazione ed è così il nostro sport. Un giorno tutti ti criticano e il giorno dopo sei di nuovo bravo, ecco perché io leggo sempre meno queste critiche“, ha concluso. “Queste valutazioni sono molto quotidiane, invece di guardare l’intero spettro e fare valutazioni a livello generale“.

Alessia Verde