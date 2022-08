Sainz-Leclerc: bromance è sinonimo di successo

In Formula 1, così come in qualunque altro sport agonistico, il primo avversario di un atleta è il compagno di squadra. Ma, a differenza di come si potrebbe pensare, per Carlos Sainz è un sollievo condividere l’abitacolo della Ferrari con Charles Leclerc

Dall’arrivo dello spagnolo alla corte di Maranello, probabilmente è il primo anno che la vettura del Cavallino Rampante sia effettivamente competitiva e abbia le potenzialità per permettere ai propri piloti di lottare per il Mondiale. Non va dimenticato, però, che la convivenza sotto lo stesso tetto, quando si persegue lo stesso obiettivo può risultare difficile. Eppure ci sono delle eccezioni. Basta vedere il rapporto che lega Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Il madrileño è arrivato in Ferrari nel 2021. Dopo una prima stagione in cui è riuscito a battere il compagno di squadra a livello di punti al termine dell’anno, nel 2022 Carlos ha fatto più fatica. Nonostante si sia levato una bella soddisfazione.

Sainz-Leclerc: nessuno scoppio della coppia

Il 27enne figlio d’arte è riuscito a vincere il primo Gran Premio di Formula 1 della sua carriera, il primo con la Ferrari. E in più di un’occasione ha dato vita a degli interessanti corpo a corpo proprio con Leclerc. Questi episodi, hanno scatenato stampa e tifosi che hanno cominciato a insinuare voci riguardo lo “scoppio della coppia“, un po’ come se la loro luna di miele si fosse interrotta improvvisamente.

Ma niente poteva essere più falso. A fare chiarezza è stato lo stesso Carlos Sainz. Lo spagnolo, intervistato dai colleghi di formula1.com, ha parlato del rapporto di amicizia che lo lega a Leclerc. E sarebbe proprio l’armonia che regna tra i due ferraristi il vero punto di forza del Cavallino Rampante.

“Abbiamo un buon rapporto e ci lega una bella amicizia. Andiamo d’accordo. Passiamo molto tempo insieme, sia a Maranello che in pista e generalmente abbiamo opinioni molto simili su molte questioni – ha rivelato Sainz – Tralasciando il lavoro, condividiamo momenti di divertimento, ci alleniamo e altre cose. Spero che il nostro rapporto possa rimanere così perché rende le cose più semplici da gestire a livello di squadra“.

Le capacità dei piloti della Ferrari non si discutono

In appena dodici mesi, entrambi i piloti della Rossa si sono trovati nella condizione di poter vincere gare e ambire al titolo iridato. Anche se la Ferrari ha mostrato avere ancora parecchi problemi, soprattutto a livello di affidabilità, a Maranello si sta lavorando duramente per poter lottare alla pari con la Red Bull.

La velocità della F1-75 non è in discussione e le capacità dei piloti nemmeno. Lo spagnolo è convinto che sia lui che Leclerc possano portare la Ferrari in alto.

“Charles è sempre stato un pilota velocissimo. Si è visto chiaramente quest’anno dove, fin dalle prove libere, mostra un ottimo passo. È davvero positivo poterlo avere come riferimento, per me e per la squadra. Con lui vado molto d’accordo, è un ragazzo da cui ho davvero imparato molto negli ultimi anni e spero di continuare a essere suo compagno di squadra anche in futuro“, ha concluso lo spagnolo.