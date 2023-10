Sainz e Vasseur: “Il nostro sogno in comune è vincere in Ferrari”

Carlos Sainz e Frèdèric Vasseur ospiti speciali al Festival dello Sport, protagonisti di una breve intervista in compagnia di Federica Masolin: ecco cosa è accaduto

Una chiacchierata a dir poco stimolante quella tra Carlos Sainz e Frèdèric Vasseur, mediata dalla giornalista Sky, Federica Masolin, con cui si è discusso di svariati argomenti. Primo fra tutti, è stato chiesto al pilota #55 quanto sia speciale essere pilota Ferrari: “Lo vivo nella mia pelle, far parte di una squadra simile, significa che fai parte di un’icona. La storicità del marchio, l’amore dei fan, si tratta di un’esperienza unica che porterò sempre dentro di me”

Della stessa linea il team principal francese: “La Ferrari è un’icona, non si tratta soltanto di automobilismo, ma veramente si tratta di un’icona in generale e in tutto il settore automotive. Si pensa alla bellezza e soprattutto alla performance della vettura. Tutti noi [riferendosi alla squadra] sappiamo di rappresentare qualcosa di iconico, e di dover portarlo ai vertici.

Il primo giorno di scuola di Sainz e Vasseur

Successivamente, è stato chiesto ad entrambi quali fossero state le loro sensazioni quando hanno varcato per la prima volta, il cancello Ferrari. Emozioni diverse per Vasseur e Sainz ma che restano impresse nelle loro menti: “ Ero stato più volte lì prima di ricoprire questo incarico, ciò che si vive qui è diverso da ogni altro team. C’è molta più pressione, più responsabilità da ricoprire e questo è dovuto alla storicità di questo brand. Una pressione che non mi inquieta ma che mi dà molta positività a voler compiere grandi risultati” ha dichiarato il team principal francese.

“Mi ricordo benissimo di quel giorno, ci sono stati due episodi che mi porto nel cuore: la visione di tutta l’azienda, quella che un domani sarà il tuo luogo di lavoro. E poi Fiorano, la zona dedicata alle GT, sembrava di stare in una città dentro un’altra. Ero ancora pilota McLaren in quei momenti. Il giorno in cui sono sceso per la prima volta in pista a Fiorano con la tuta rossa sotto gli occhi commossi di mio padre, li ricorderò sempre” ha ammesso invece Sainz.

Ferrari è il posto giusto per vincere?

Nel corso dell’intervista si è parlato della vittoria di Sainz al GP di Singapore. Un trionfo costruito e meritato che è fino ad oggi, l’unico non Red Bull di questa stagione: “La considero un regalo che ci siamo fatti l’uno all’altro” ha dichiarato il pilota spagnolo – “Fred mi sta aiutando molto e anche grazie a lui se sto riuscendo a migliorare sempre più. Da Monza avevamo messo delle basi che ci hanno portati a questo trionfo. C’è uno spirito positivo in squadra. La Ferrari è il posto giusto per vincere in futuro”

“È stato molto emozionante sia per me che per la squadra. Penso non solo a Carlos, ma a tutti gli uomini in fabbrica e in pista. E grazie al loro lavoro se riusciamo ad aspirare a questi grandi risultati. Siamo una famiglia che ha come obiettivo vincere” afferma Vasseur. Dichiarazioni che non fanno solo emergere l’energia positiva in squadra ma che ci portano a poter alludere a qualcosa di importante: stando a quanto detto dal pilota #55, le voci di un possibile addio alla squadra sembrano rientrare.

Carlos, Charles e Fred: un rapporto speciale

È noto a tutti come il team principal della scuderia di Maranello conobba già da prima della sua esperienza in Ferrari i due piloti. A tal proposito, è stato chiesto a Sainz come definisce il suo rapporto con Leclerc: “Io e Charles ci vediamo spesso a Maranello, dove non solo lavoriamo ma riusciamo a passare del tempo insieme. Molto spesso facciamo dei pranzi anche insieme a Fred, con cui discutiamo molto. Mi trovo molto bene con lui [riferendosi a Leclerc] abbiamo un ottimo rapporto e tante idee in comune. Ci divertiamo molto insieme, lo vedete anche durante le interviste. Al di fuori della squadra, quando possiamo, giochiamo a padel insieme anche ad altri piloti”

“Fra di noi c’è molta fiducia. Mi fido moltissimo di loro e so che insieme stiamo costruendo qualcosa di importante per il futuro. Ci divertiamo molto, spesso passiamo momenti sereni, ma tutti e tre ci concentriamo su ciò che è importante per la squadra. Ritornando al concetto famiglia, non stiamo insieme solo per divertirci ma per lavorare sodo.” ha dichiarato Vasseur. Si dice che l’unione fà la forza e si spera che anche grazie a questo ingrediente, Ferrari possa puntare presto al dominio tanto atteso.