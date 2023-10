GP Stati Uniti: McLaren pronta con una scocca in fibra di carbonio riciclata

McLaren ha collaborato con la società specializzata V Carbon per aprire la strada all’uso del carbonio riciclato sulla sua MCL60

Il team McLaren sperimenterà l’uso della fibra di carbonio riciclata al prossimo Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin.

La McLaren intende mantenere il materiale sulle sue vetture per il resto della stagione se la prova di Austin avrà successo, con l’ottica di esplorarne un ulteriore utilizzo sulle sue future auto.

La fibra di carbonio è da decenni parte integrante della progettazione delle auto di F1 grazie al suo favorevole rapporto resistenza/peso.

McLaren aprì la strada al suo utilizzo nel 1981 con la MP4/1 progettata da John Barnard, la prima vettura dotata di una monoscocca interamente in composito di carbonio. I polimeri rinforzati con fibra di carbonio sono diventati parte integrante anche della progettazione degli ultimi aerei di linea di Boeing e Airbus, tra le altre applicazioni tecnologiche.

Ma l’uso della fibra di carbonio comporta anche delle avvertenze ambientali poiché si prevede che la sua domanda raddoppierà nei prossimi 10 anni, con studi che stimano che circa il 30% della fibra di carbonio finirà come rifiuto durante il processo di produzione.

Esplorando l’uso della fibra di carbonio riciclata

La McLaren spera di aver fatto il primo passo verso “lo sviluppo di un’auto completamente ecosostenibile entro il 2030“, un’auto che possa essere costruita con materiali riciclati.

“Siamo orgogliosi di collaborare con V Carbon per guidare la rivoluzione dei materiali sostenibili, correndo con fibra di carbonio riciclata già dal GP di Austin”, ha affermato Piers Thynne, COO della McLaren F1.

“La potenziale applicazione futura della fibra di carbonio riciclata è estremamente entusiasmante. V Carbon offre fino all’85% della resistenza originale della fibra di carbonio, rendendola abbastanza forte per una varietà di applicazioni in Formula 1 e oltre. Continueremo a lavorare a stretto contatto con la FIA , Formula 1 e altri team per contribuire ad accelerare il cambiamento”.

Kim Wilson, Direttore della Sostenibilità della McLaren, ha aggiunto: “Sviluppare un’auto di Formula 1 completamente sostenibile è il nostro obiettivo. Sappiamo che l’innovazione in questo ambito ha il potenziale per dare un grande contributo al raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità”.

“L’utilizzo di fibra di carbonio riciclata in parti chiave dell’auto è un passo fondamentale verso la riduzione delle emissioni complessive di gas serra della nostra produzione automobilistica”

L’iniziativa della McLaren fa parte della spinta della Formula 1 per ridurre la propria impronta di carbonio a zero entro il 2030.