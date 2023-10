UFFICIALE: GP del Belgio in calendario fino al 2025

Il Gran Premio del Belgio si assicura la presenza nel Campionato di Formula 1 per i prossimi anni, rinnovando il contratto fino al 2025

Il Circus ha annunciato che il Gran Premio del Belgio rimarrà in calendario fino al 2025, grazie all’estensione di un anno del contratto già in precedenza firmato. L’iconico circuito di Spa Francorchamps vanta una ricca storia in Formula 1, avendo ospitato 56 Gran Premi dalla sua prima gara nel 1950, e con i suoi 7,004 km è il circuito più lungo dell’attuale calendario. Negli ultimi anni, il tracciato ha subito un significativo sviluppo delle sue infrastrutture, oltre a offrire una più ampia varietà di intrattenimento per i fan, con l’aggiunta di concerti di musica dal vivo.

A seguito del rinnovo sono arrivate le dichiarazioni del Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1 Stefano Domenicali. Queste le sue parole: “Spa è sinonimo di Formula 1, essendoci stato fin dall’inizio. E’ molto amato dai fan e dai piloti, quindi sono lieto di estendere il nostro rapporto con loro fino al 2025. Il promotore ha fatto passi da gigante negli ultimi anni per migliorare l’esperienza dei fan e le infrastrutture. I lavori sono ancora in corso con un chiaro obiettivo di offrire gare sicure ed emozionanti. Infine, vorrei ringraziare il promotore e il governo della Vallonia per il loro continuo sostegno“.

Le parole di Borsus sul GP del Belgio

Willy Borsus, vicepresidente e ministro dell’Economia della Vallonia, in merito alla conferma del GP del Belgio ha aggiunto: “Siamo orgogliosi ed entusiasti di annunciare che il Gran Premio di Formula 1 si svolgerà in Vallonia nel 2025. La nostra regione salirà ancora una volta ai vertici della scena internazionale. Oltre al prestigio, vorrei sottolineare il notevole impatto economico che questo evento porta alla Vallonia e al Belgio. Secondo uno studio condotto nel 2021, il Gran Premio genera ricadute positive di 41,8 milioni di euro per la nostra regione, al netto dei finanziamenti pubblici, che sono in costante diminuzione“.

Borsus alla fine conclude: “Queste cifre costituiscono una solida indicazione dell’impatto finanziario e le prospettive positive ci fanno prevedere risultati ancora migliori per quest’anno. Il Gran Premio di Formula 1 rappresenta quindi sia un momento emblematico dello sport automobilistico sia un potente motore di crescita economica per la nostra regione“.