Ross Brawn rinnova con Liberty Media

Il britannico ha deciso di proseguire la sua avventura in Formula 1, rinnovando l’impegno insieme ai nuovi proprietari del Circus

Visione tecnica, capacità di negoziazione e visione globale sulla categoria regina del motorsport: sono queste le qualità che sono state riconosciute a Ross Brawn. E queste stesse qualità lo hanno portato a firmare un contratto di 4 anni per proseguire l’attività a capo della Formula 1. Una scelta azzeccata, soprattutto se si pensa ai cambiamenti che lo stesso Circus affronterà nel corso delle prossime stagioni.

Del resto, anche la sua ampia conoscenza e la sua esperienza all’interno di vari team rappresentano un elemento importante. La carriera di Brawn, infatti, è iniziata con la Benetton, per poi passare in Ferrari al fianco di Michael Schumacher. Dopo essersi allontanato dalla Formula 1 per un anno, Brawn è poi tornato al lavoro, prima con Honda e poi con Mercedes. Un continuo passaggio di consegne che gli ha sicuramente permesso di apprendere molto e di ampliare la propria vision del Circus.

L’UNICO SUPERSTITE DI LIBERTY MEDIA

In realtà, Brawn è l’unico rimasto a bazzicare all’interno del Circus rispetto al triumvirato iniziale che era stato creato con Liberty Media. Con il rinnovo, tuttavia, tornerà a lavorare al fianco di Stefano Domenicali, che da questa stagione ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato. Una scelta forse studiata appositamente, dato che i due hanno collaborato anche durante gli anni trascorsi in Ferrari.

In ogni caso, l’impegno del britannico sarà particolarmente importante. Diversi saranno infatti i cambiamenti che investiranno la Formula 1 nel corso dei prossimi anni, cambiamenti a cui lo stesso Brawn guarda con particolare emozione. “È un peccato non poter vedere le nuove monoposto in azione“, aveva dichiarato qualche tempo fa in merito ai ritardi e allo slittamento del nuovo regolamento.

Ma nonostante questo, il britannico non ha perso l’entusiasmo di accogliere questa rivoluzione all’interno del Circus, che già con i regolamenti 2022 si appresta a compire un passo importante. Proprio in vista delle tante novità dei prossimi anni, lo stesso Brawn si è detto contento di poter proseguire il suo cammino con la Formula 1, convinto che la sua esperienza possa essere d’aiuto alla crescita del motorsport.