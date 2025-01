Perez Senior: “Checo avrà un’altra opportunità di correre”

Sergio Perez presto potrebbe ritornare in Formula 1. Per Checo potrebbe esserci ancora una chance, ne è convinto papà Antonio: “Come ha detto lui stesso (ndr Sergio), aspetterà questi sei mesi. Se dovesse arrivare una buona opportunità, sarà pronto a coglierla“. Esistono già dei precedenti, è lo stesso Perez Senior a ricordarli in un’intervista rilasciata al quotidiano messicano Esto: “Quanti piloti hanno preso un anno sabatico e poi sono ritornati… Lo ha fatto Lauda, lo ha fatto Raikkonen, e anche lo stesso Alonso. Sono in molti ad averlo fatto e sono ritornati più forti che mai“. Un anno di stop forzato che, a suo dire, non può che fargli bene.

È di solo poco più di un mese fa la conferma del mancato rinnovo di Checo, seguita dalla decisione di Red Bull di sostituirlo con Liam Lawson. Per la prima volta dal 2010, nessun pilota messicano sarà presente sulla griglia 2025. Ma per Perez Sr. non è da escludere un suo clamoroso ritorno in Formula 1: “Non ho dubbi che per Checo si presenterà una buona opportunità per ritornare per diversi altri anni. Merita di salutare la Formula 1 come i grandi“.

Checo e la nuova vita fuori dalla Formula 1

Essere un pilota e allo stesso tempo un papà non è semplice. Se correre in Formula 1 è il sogno di qualsiasi pilota da corsa, sono tante le rinunce che questo mestiere comporta. L’essere sempre in giro per il mondo, lontano da casa, mentre i tuoi figli stanno crescendo, ti priva dell’opportunità di essere presente nei momenti più importanti della loro vita.

In assenza di un sedile per il 2025, Checo Perez sta cercando di abituarsi a questa nuova quotidianità, provando a recuperare quanto perso finora nel suo ruolo di padre: “Sta vivendo qualcosa di nuovo, che non conosceva prima: la famiglia e gli impegni familiari con i suoi figli” – riferisce Antonio Perez – “Adesso può accompagnare Chequito a tutti i tornei di calcio di tutto il paese. Non ha mai avuto questo sostegno da piccolo, per via degli impegni di suo padre. Ora tutti possono godere di questa nuova vita familiare insieme.”

