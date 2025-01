Rosberg: “Ritiro di Verstappen? Potrebbe smettere presto”

Parla Nico Rosberg: Verstappen verso il ritiro?

Nico Rosberg, Campione del Mondo 2016 di Formula 1, è noto per la sua particolare scelta di abbandonare le corse subito dopo aver vinto il titolo Iridato. Nel corso di un’intervista, il tedesco, ha parlato del futuro dell’attuale Campione del Mondo. Secondo Rosberg, infatti Max Verstappen potrebbe pensare al ritiro dalla Formula 1 nel breve termine.

Il motorsport è molto impegnativo, sia fisicamente che mentalmente. “Max ha già raggiunto tantissimo nonostante la sua giovane età“, ha affermato Rosberg. “Se sentisse di aver già ottenuto tutto ciò che desidera e volesse dedicarsi ad altro, capirei perfettamente questa sua decisione” continua l’ex pilota.

Il contratto dell’olandese con la Red Bull scade nel 2028. Essendo altamente improbabile che si allontani definitivamente dal mondo dei motori, Rosberg non esclude che il quattro volte Iridato possa dedicarsi a progetti personali. Un esempio sarebbe quanto fatto dal tedesco con il team di Extreme E. “In pochi pensano che Max possa avere una carriera lunga come quella di Fernando Alonso o Lewis Hamilton”, ha commentato Rosberg. “Anzi, non escludo che possa decidere di smettere presto“.

Max ci ha già pensato…

Rosberg ha poi parlato della sua decisione di ritirarsi nel 2016: “Ho realizzato il mio sogno di diventare campione del mondo e volevo andarmene al culmine della mia carriera“. Da allora, si è dedicato alla famiglia e a nuovi progetti imprenditoriali. Allo stesso modo, con il ritiro dalla Formula 1, Verstappen avrebbe più tempo da dedicare a Penelope e al figlio che sta aspettando con la compagna.

Secondo quanto dichiarato in passato l’attuale numero 1, a seguito della sua ultima estensione di contratto con Red Bull, potrebbe aver già pensato al ritiro al termine di quest’ultimo. Da considerare anche come spesso siano uscite voci riguardo il possibile ritiro dell’olandese anche da parte di Helmut Marko.

Articolo a cura di: Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi