Verstappen: “Potrei pensare al ritiro alla fine del mio contratto”

Secondo quanto detto recentemente da Daily Mail, Max Verstappen potrebbe pensare al ritiro alla fine del suo contratto. Il neo Campione del Mondo l’anno scorso ha firmato un contratto da 40 milioni di sterline che lo vede impegnato con la Red Bull fino al 2028. Si tratta di un periodo di tempo molto lungo, che però non spaventa il giovane 24enne che ha espreso più volte la voglia di restare con il team austriaco per tutta la durata della sua carriera.

“Non ho intenzione di cambiare squadra” – ha esordito Verstappen- “Sono felice qui e loro sono felici con me. Non ho ancora deciso cosa farò dopo il 2028, non escludo che potrei smettere. Sono in Formula 1 da quando ho 17 anni. E’ passato molto tempo e ho corso molte stagioni“.

Ha poi continuato: “Potrei voler fare cose nuove. Nel 2028 avrò 31 anni e so se avrò raggiunto il picco della mia carriera e se le mie prestazioni saranno già in delcino. Vorrei fare altri tipi di gare, per esempio mi affascinano quelle di resistenza. Forse ne avrò abbastanza di viaggiare tutto il tempo e potrò avere una vita più facile gareggiando solo per le corse che più mi piacciono. Ogni volta che si presenta l’opportunità di vincere un campionato, vuoi coglierla. Se dovessi lottare per il titolo nel 2028 sarebbe stupido fermarsi improvvisamente. E’ difficile sapere”.

P3️⃣ is all in all a good result for us after a bit of a difficult weekend. So I’m happy with that.

A great strategy by the team gave us the opportunity to get this double podium, congrats everybody on such a good Sunday @redbullracing 👏 pic.twitter.com/eBXsufbkC9

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 29, 2022