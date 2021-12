Rosberg: “Aver visto perdere così la Mercedes è stato doloroso”

Nico Rosberg si è detto davvero spiaciuto dopo aver visto il suo ex compagno di squadra perdere il mondiale per una decisione della FIA inconsueta

Prima che lo arrivasse Max Verstappen, a mettere il bastone fra le ruote a Lewis Hamilton era stato proprio il suo compagno di squadra Nico Rosberg. Nel 2016 il tedesco usò ogni espediente per riuscire a strappare il titolo al britannico finendo per essere così esausto da decidere di ritirarsi. E per come sono andate le cose fra i due si può dire che le sue ultime parole in parte suscitino stupore.

DISPIACERI

“Fin dall’inizio è stata una stagione incredibile. Guardarla in televisione è stato molto divertente, mentre la lotta fra Hamilton e Verstappen è stata fenomenale. I due sono i migliori piloti in circolazione, e credo che anche Max in futuro potrà vantarsi di diversi campionati del mondo“, così Rosberg al canale YouTube Cross Country Rally (e riportato da SoyMotor).

In merito alle pecche della Direzione Gara: “Per il Circus ci sono state più occasioni difficili da gestire con Max e Lewis che combattevano arrivando più di una volta a superare il limite, ora la FIA deve riuscire a stare al passo. Durante l’inverno dovranno lavorare e migliorare evitando situazioni dubbie”.

“Ho sofferto, e nonostante non sia più legato alla Mercedes in passato sono stati la mia famiglia. Erano praticamente certi che avrebbero portato a casa entrambi i titoli, poi a tre giri dalla fine è successo quello che è successo. Averlo perso in questo modo – negli ultimi istanti senza possibilità di replica con gomme che avevano quasi cinquanta giri sulle spalle – è un dolore incredibile. Ed è un peccato che sia finita così per una decisone che possiamo definire quantomeno particolare“.