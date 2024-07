Rivoluzione Vasseur: ecco cosa é cambiato in Ferrari

Fred Vassuer ha apportato numerosi cambiamenti da quando é approdato in Ferrari: arrivi, partenze e nuovi obiettivi all’orizzonte

La rivoluzione Vasseur: cosí la chiamano in molti quella che é l’aria di cambiamento che ha caratterizzato la Ferrari negli ultimi mesi. Ebbene da quando l’ingegnere transalpino é approdato a Maranello molte cose sono cambiate sia tra i tecnici, ma anche e soprattutto tra i piloti.

L’inizio: il 2023

Nel 2023 i primi a salutare la rossa sono stati Binotto, Sanchez e Mekies. Il primo ha inevitabilmente lasciato posto a Vasseur, visti i risultati disastrosi dell’anno precedente. Sanchez, ex responsabile operativo del settore aerodinamico, é approdato in Alpine, mentre Mekies é oggi team principal del team Visa Cash App RB. Anche il capo strategia Rueda lascia il team in quell’anno, ma contrariamente ai precedenti rimane comunque entro l’azienda del cavallino.

One stop shop for all the live build up to Hungarian Grand Prix 👇 #F1 #HungarianGPhttps://t.co/5FVEUUaqK6 — Formula 1 (@F1) July 18, 2024

Il 2024

Il 2024 ha visto l’ingegnere di pista di Leclerc, Xavi Marcos, abbandonare il team. Si interrompe cosí un rapporto durato circa cinque anni per lasciare il posto a Bryan Bozzi. Quest’ultimo era giá in Ferrari dal 2012, aveva lavorato in galleria del vento e con il gruppo aerodinamici.

Di recente, invece, é stato ufficializzato l’addio di Enrico Cardile. L’ex direttore tecnico telaio e aerodinamica approderá in Aston Martin nella prossima stagione in qualitá di Chief Technical Officier. Adesso spetta di nuovo a Vasseur il compito di trovare un sostituto.

Quanto ai nuovi arrivi, il primo grande successo di Vasseur riguarda Loic Serra, direttore delle performance del team Mercedes. Da tutti definito il mago delle gomme, l’ingegnere approderá in Ferrari da ottobre e rivestirá il ruolo di Head of Chassis Performance Engineering. Insieme a lui, arriverá anche Jerome D’Ambrosio a guida della Ferrari Driver Academy.

🔴 OFFICIEL : Ferrari annonce le départ du directeur technique Enrico Cardile ! En attendant la prise de fonction de Loïc Serra dès octobre, le secteur châssis sera supervisé par le Team Principal Frédéric Vasseur. pic.twitter.com/BPhbO20TV5 — Scuderia Ferrari FRA (@FerrariF1FRA) July 8, 2024

Hamilton e…

Quanto al mercato piloti, inevitabile non riconoscere a Vasseur il merito di aver portato a Maranello il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Si tratta di un grande colpo sia per Ferrari che per il pilota inglese che concluderebbe cosí la sua formidabile carriera in rosso.

L’ultimo capitolo del cambiamento riguarda Adrian Newey: l’ex progettista della Red Bull sembrava esser interessato alla rossa. Tuttavia, di recente pare che la trattativa sia sfumata e il genio di Milton Keynes potrebbe approdare in Aston o in McLaren. In ogni caso, lo scenario é ancora da definire e la scelta finale spetta sempre e comunque a Newey.