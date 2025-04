Il futuro di Aston Martin: Newey, Alonso e…Verstappen?

Pubblicate dall’Aston Martin le prime immagini di Alonso e Newey insieme

È dal 10 settembre 2024 che, durante una conferenza stampa tenutasi a Silverstone, è stato dichiarato ufficialmente l’ingaggio di Adrian Newey in Aston Martin. Il 66enne, uno degli individui più illustri della Formula 1, si trova a capo dello sviluppo della monoposto secondo il nuovo regolamento del 2026. Sia il pilota Fernando Alonso che Newey hanno espresso il desiderio di lavorare insieme, e questa collaborazione è stata annunciata da foto postate dall’Aston Martin recentemente.

Le prime immagini risalgono a giovedì, nelle quali i due si trovano insieme alla fabbrica di Silverstone. La didascalia che accompagna il post invia un messaggio molto chiaro: “Le basi per il futuro“. Alonso e Newey si sono incontrati per la prima volta il 3 marzo, quando il secondo ha iniziato a lavorare effettivamente con Aston Martin, a meno di due settimane dal Gran Premio d’Australia.

Max Verstappen: possibile scelta per il futuro?

Da diverso tempo il futuro del 4 volte campione del mondo Max Verstappen si trova sotto i riflettori, e in molti speculano su un possibile abbandono dell’olandese della Red Bull. Secondo alcune voci diffusesi durante il GP dell’Arabia Saudita, l’Aston Martin starebbe preparando un’offerta da 300 milioni di dollari per il pilota. Tuttavia, alle domande poste, un portavoce del team ha ribadito l’impegno con gli attuali piloti dell’Aston Martin. Stroll e Alonso, infatti, rimarranno sicuramente fino alla fine della stagione del 2026, e nessuna voce riguardante un possibile arrivo di Verstappen è confermata.

“È normale che i media facciano speculazioni sul mercato”, dichiara il portavoce del team. “Ma abbiamo una squadra di piloti straordinaria a cui siamo pienamente dedicati, e che sono sotto contratto fino al 2026 e oltre“. Il suo discorso poi continua: “Il nostro obiettivo è offrire ai piloti un’auto più costante e competitiva. Quando lo facciamo, entrambi sono in grado di offrire ottimi risultati”. Non si prevede, dunque, un arrivo imminente del pilota olandese in Aston Martin. Ma il futuro del team sembra già in ottime mani e in perfetta armonia, con l’ambizione di diventare presto una delle forze dominanti del campionato.