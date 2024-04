Newey: futuro incerto, ma Aston Martin sempre nel mirino

Il futuro di Adrian Newey è sicuramente uno degli argomenti più discussi al momento: dopo l’associazione con l’Aston Martin, tra le diverse voci, spunta anche la McLaren

L’interesse dell’Aston Martin per il futuro di Adrian Newey è ormai ben evidente. Nonostante quest’ultimo abbia firmato un nuovo contratto con la Red Bull lo scorso anno, tante sono ancora le indiscrezioni intorno alla figura dell’ingegnere. La scuderia con sede a Silverstone, infatti, sembrerebbe aver presentato a Newey un’offerta “a cifre molto elevate” per convincerlo ad abbandonare il suo attuale, seppur dominante, team. Una cifra sicuramente degna dell’ambizione che il fondatore della squadra, Lawrence Stroll, continua a dimostrare. Soprattutto davanti alle telecamere.

Il curriculum di Adrian Newey è sicuramente di tutto rispetto, e non sorprende che così tante scuderie sembrino interessate a una sua possibile collaborazione. Prima di progettare macchinari vincenti per la Red Bull, Newey ha lavorato con la McLaren e prima ancora con la Williams. Scuderia britannica con cui Damon Hill ha vinto il titolo mondiale nel 1996. Lo stesso Hill che, durante un’intervista a Sky F1, si chiedeva se potesse essere la McLaren, e non l’Aston Martin, il progetto in grado di catturare l’attenzione di Newey.

Un possibile “ritorno di fiamma”?

L’opinione di Hill è più che giustificata. Basti vedere i risultati ottenuti dalla scuderia britannica per accertarsi del notevole aumento delle sue prestazioni in questa stagione. E l’ottimo risultato ottenuto a Shanghai lo scorso weekend ne è solo un’ulteriore conferma. “Mi chiedo cosa succederebbe se Adrian stesse guardando in giro e stesse considerando la McLaren come una squadra a cui andare” ha riflettuto Hill. “Hanno già dimostrato di essere sulla strada giusta, è sicuramente una squadra in crescita” ha continuato l’ex pilota durante il suo intervento a Sky F1.

Dopo essere tornata a ottenere regolarmente podi la scorsa stagione, la McLaren ha continuato anche nel 2024 con gli ottimi risultati. Al momento, il “team papaya” lotta con la Scuderia di Maranello per l’ottenimento del secondo posto nella Classifica Costruttori. Nonostante ciò, per Karun Chandhok, collega di Hill a Sky F1, la vera sfida per la McLaren è quella di conquistare la vittoria in almeno un Gran Premio. Cosa che non accade dal Gran Premio italiano nel 2021, a Monza. Ma il dubbio che ciò possa accadere quest’anno rimane, soprattutto perchè, come replicato da Chandhok: “quando la Red Bull ha avuto delle difficoltà, non è stata la McLaren ha raccoglierne i pezzi, ma la Ferrari“.