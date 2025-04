Ocon elogia Haas: “In F1 lavora il doppio rispetto alle altre”

Secondo Ocon, la Haas F1 lavora più duramente delle altre squadre

Esteban Ocon ha lanciato una frecciatina velata alle sue ex squadre, elogiando la rapidità e l’efficienza del team Haas F1. Dopo un avvio difficile in Australia, la scuderia statunitense ha saputo reagire e, nelle ultime quattro gare, ha raccolto punti in tre occasioni, centrando anche due doppi piazzamenti nella top ten in Cina e Bahrain. Un cambio di passo che ha sorpreso molti, ma non Ocon, che ha voluto sottolineare la forza del gruppo con parole molto chiare.

“Non farò confronti diretti con altre squadre ma da dove sono ora, non sento affatto che questa sia una squadra minore”, ha dichiarato Ocon ai media, tra cui RacingNews365. “Qui si reagisce più velocemente di quanto abbia mai visto: nello sviluppo dei pezzi, nell’analisi dei dati e nel trovare soluzioni concrete”. Secondo il francese, ex Alpine, la Haas sta dimostrando di saper lavorare meglio di team ben più strutturati: “Siamo meno in termini di personale, ma qui viene fatto il doppio del lavoro rispetto al passato”.

La reazione di Ocon sul mediocre inizio di stagione

La rimonta della Haas non è passata inosservata. I risultati recenti hanno portato la scuderia americana al quinto posto nella classifica costruttori, con un bottino di 20 punti iridati. Un risultato che sembrava irraggiungibile dopo la deludente prestazione d’apertura a Melbourne, ma che oggi racconta una storia diversa. “Ho visto una squadra capace di portare un aggiornamento in due settimane, reagendo subito a quanto emerso dopo la prima gara dell’anno. È stato uno shock vedere il nostro distacco iniziale: due, tre secondi più lenti degli altri. Ma nessuno qui ha perso la fiducia”, ha spiegato Ocon.

Il pilota ha ricordato come, dopo l’Australia, in molti avessero già scritto la parola “fine” sulla stagione della Haas: “Tanti pensavano che saremmo rimasti in fondo alla griglia per tutto l’anno. Dicevano che il lavoro invernale non era stato all’altezza”. Ma la risposta è arrivata in pista, con una vettura che ha saputo smentire i pronostici negativi. “Sapevamo di avere del potenziale, dovevamo solo sbloccarlo. E lo stiamo facendo, tutti insieme”, ha concluso il francese.

Mattia Romano