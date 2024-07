Formula 1: le possibili line up del 2025

In Formula 1 le pedine da sistemare sono molte e non mancano le speculazioni su possibili line up in vista del 2025

La situazione line up riguardante il 2025 in Formula 1 è ancora molto incerta. Sono molti i team che devono completare il loro schieramento, e molti sono anche i piloti alla disperata ricerca di un sedile. Si sapeva che la cosiddetta “silly season” del 2024 sarebbe stata molto movimentata, soprattutto visti i numerosi contratti in scadenza a fine anno. La maggior parte di questi sono stati sistemati e, non senza vari spostamenti tra team, siglati fino a fine della prossima stagione e oltre. Il più noto colpo di scena di questa stagione è senza dubbio il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, annunciato il primo di febbraio.

Non mancano però i piloti che ancora non conoscono il loro destino. Tra questi nomi importanti vi è quello di Carlos Sainz, che non rinnoverà con Ferrari. Ma anche quello di Daniel Ricciardo, il cui futuro oscilla tra il rinnovo e un sedile in Red Bull. Stessa sorte per Esteban Ocon, appiedato da Alpine, che tuttavia si troverà quasi sicuramente al fianco di Oliver Bearman in Haas. Sauber ha invece preso una decisione drastica, lasciando senza sedile entrambi i piloti, Bottas e Zhou, assicurandosi però Nico Hulkenberg. C’è chi invece si aspetta un futuro lontano dalla Formula 1 come Logan Sargeant, che correrà molto probabilmente nell’Indycar e Kevin Magnussen, vicino al ritiro.

Le ipotesi sulle scelte delle squadre

Per quanto riguarda i top team, Red Bull blinda Max Verstappen fino al 2028, seppur con una clausola di uscita qualora Helmut Marko se ne andasse. Sergio Perez è invece fresco di rinnovo biennale, annunciato prima del Canada. Ciò non esclude un possibile passo indietro, specialmente viste le recenti scarse prestazioni del messicano. In tal caso il suo posto potrebbe venir preso da Sainz, senza escludere una promozione per Yuki Tsunoda o Daniel Ricciardo. Ferrari si è assicurata quella che potrebbe essere la coppia di piloti più forte, rinnovando Charles Leclerc e ingaggiando Lewis Hamilton.

Al centro delle voci di mercato c’è poi Mercedes, alla ricerca di un compagno di squadra per George Russell. Da tempo si mormora che il secondo sedile possa andare ad Andrea Kimi Antonelli, classe 2006, ora impegnato in Formula 2. Tuttavia ci sarà molto da aspettare prima di sapere la loro scelta. McLaren e Aston Martin confermano le loro line up anche per il 2025, formate rispettivamente da Lando Norris e Oscar Piastri, poi Fernando Alonso e Lance Stroll.

Rivoluzioni in atto nelle retrovie

Abbassandoci in classifica troviamo Alpine, che dopo aver rinnovato Pierre Gasly è alla ricerca di un secondo pilota. Visa Cash App RB non ha ancora confermato Tsunoda e Ricciardo. C’è l’ipotesi che uno dei due sostituisca Perez, lasciando così il sedile libero per Liam Lawson. Williams invece vuole puntare su Alex Albon, rinnovato fino all’anno prossimo, mentre deve ancora prendere una decisione riguardo a Sargeant. I pretendenti alla seconda guida non mancano: tra questi abbiamo Sainz, Ocon e Bottas.

Haas si è recentemente aggiudicata il giovane talento FDA Oliver Bearman, che sostituirà Nico Hulkenberg. Anche Kevin Magnussen, in seguito all’annuncio odierno, lascerà la scuderia. Sauber ha preso una decisione simile, non rinnovando né Bottas né Zhou. Il team svizzero ha però scelto come prima guida lo stesso Hulkenberg, offrendogli un contratto pluriennale. Non si sa ancora chi sarà al fianco del tedesco l’anno prossimo ma, in vista del passaggio ad Audi nel 2026, Carlos Sainz sembrerebbe il favorito.

Di: Lavinia Masciocchi