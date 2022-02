Rivoluzione Alpine, nuovi ruoli per Fry e Harman

Dopo l’addio di Alain Prost e di Marcin Budkowski, il team Alpine è impegnata a riorganizzare e formare il nuovo organigramma in vista di una nuova e importante stagione che sta per iniziare. A pochi gironi dal via del valzer delle presentazioni delle nuove monoposto, e dalla prima sessione di test pre-stagionale che avrà luogo nell’ultima settimana di febbraio, Alpine annuncia due novità, che riguardano Pat Fry e Matt Harman.

Pat Fry lascia il ruolo di direttore tecnico, che ricopriva dal 2020, quando arrivò nel team, e diventa responsabile tecnico. Matt Harman da direttore dell’ingegneria diventa direttore tecnico, in sostituzione di Fry.

Il team di Enstone, ha spiegato tale operazione, come una vera e propria strategia, intrapresa alla fine del 2021 per poter dare un’ulteriore spinta nel migliorare la prestazione: “La loro missione è quella di contribuire allo sviluppo delle prestazioni della monoposto e lottare per il campionato,” si legge così in un comunicato rilasciato da Alpine.

We’re pleased to announce the promotions of Pat Fry to the role of Chief Technical Officer and Matt Harman as Technical Director.

Their mission is to contribute to developing the car’s performance and to fight for the championship.

