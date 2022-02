Sprint Race a rischio? La decisione nelle prossime settimane

Mercedes, Red Bull e Ferrari complicano le trattative di Liberty Media riguardanti il nuovo format di qualifica, previsto per ben sei gare nel 2022

Dopo il successo riscosso dalla Sprint Race nella scorsa stagione, Liberty Media aveva pianificato di espandere il programma del nuovo format di qualifiche a ben sei Gran Premi per il 2022. Il progetto era previsto per la gara di apertura in Bahrain, poi a Imola, Canada, Austria, Paesi Bassi e Brasile. Tuttavia, durante l’inverno le discussioni riguardanti l’organizzazione della Sprint Race hanno subito un rallentamento. A causa della resistenza dei tre top team sulle finanze offerte per coprire i costi del nuovo format.

La Formula 1 aveva offerto un’indennità di 500.000 dollari per i primi cinque eventi, e poi altri 150.000 dollari in più per ogni evento successivo. In modo da assicurare un extra di 2,65 milioni per ogni team. Tuttavia, il piano finanziario non prevede indennità aggiuntive nel tetto dei costi per i danni per eventuali incidenti. In quanto le Sprint Race dello scorso anno non hanno dimostrato che ciò fosse necessario.

LA DECISIONE SULLA SPRINT RACE VERRA’ PRESA NELLE PROSSIME SETTIMANE

Mentre la maggior parte delle squadre era d’accordo con l’offerta di Libery Media, Mercedes, Red Bull e Ferrari si sono mostrate contrarie alla proposta, richiedendo un aumento del budget. I tre team hanno così bloccato le trattative: un cambio di regolamento richiede infatti il supporto di almeno otto squadre. Zak Brown, CEO della McLaren, ha detto di recente: “Una squadra in particolare voleva un aumento del budget cap di 5 milioni, il che era semplicemente ridicolo e non era supportato da alcuna prova razionale“.

In vista della riunione del 14 febbraio della Commissione di Formula 1, Liberty Media ha presentato un compromesso che prevede la riduzione da sei a tre Sprint Race per il 2022. Sebbene i vertici della Formula 1 siano impazienti di avere l’opportunità di estendere a più appuntamenti il nuovo format di qualifica, sembrano comprendere che per il 2022 i team dovranno già affrontare le difficoltà con il nuovo regolamento.

Inoltre, un compromesso di tre Sprint Race può essere comunque buono per i fan a cui è piaciuto il format. Del resto, il futuro della Sprint Race sarà deciso nelle prossime settimane. Ma senza il supporto di Red Bull, Mercedes e Ferrari, rimane la possibilità che la Formula 1 debba abbandonare completamente l’idea della gara sprint.