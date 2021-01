Rivedremo Imola nel calendario di Formula 1 nel 2021?

Con uno spazio vacante nel calendario della prossima stagione di Formula 1 sono molti i pretendenti a riempire quel vuoto, fra tutti Imola sembra la favorita

Nel calendario provvisorio stilato da Liberty Media (e approvato dalla FIA) per la stagione 2021 di Formula 1 rimane ancora uno slot libero. Il weekend del 25 aprile era in origine occupato dal GP del Vietnam, ma poi l’arresto del presidente del comitato responsabile dell’evento ha sconvolto i piani. In tal modo è stato lasciato uno slot libero e, fra tutti i candidati, Portimao e Imola sono in pole position per colmare questo vuoto.

Fra le due però la proposta italiana sembra la favorita. Ci sono quindi serie possibilità di rivedere l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari nella prossima annata. Se così fosse la gara a Imola ricoprirebbe il primo appuntamento europeo della stagione dopo l’Australia, il Bahrain e la Cina. Ma va tenuto conto di una situazione in divenire ancora a causa della pandemia di Covid-19. È per questa motivazione che tappe, come quella di Melbourne, sono a rischio rinvio.

IMOLA, STORIA ED EMOZIONI

La Formula 1 è tornata a Imola proprio nel 2020, dopo ben quattordici anni di assenza (l’ultima volta era stata nel 2006). La stagione appena passata ha visto il ritorno di circuiti storici, non solo quello emiliano-romagnolo ma anche come il Nürburgring, che difficilmente sarebbero ricomparsi se non fosse stata per la necessità di ricomporre un programma in piena emergenza.

La gara, disputatasi il 1° novembre, aveva visto una doppietta Mercedes che aveva ufficializzato il settimo campionato costruttori al team di Stoccarda, e un brillante terzo posto di Daniel Ricciardo. E nonostante il tracciato di per sé non faciliti i sorpassi, i piloti sono stati entusiasti di riscoprire Imola. Lewis Hamilton aveva detto: “Questa è una pista incedibile“; mentre Sebastian Vettel: “Ho sempre pensato che il layout di questo circuito sia fantastico“.