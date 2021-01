I promossi del 2020 | Daniel Ricciardo

Tra podi e performance lodevoli, il 2020 per il pilota di Perth è da incorniciare

Il 2020 è stato l’anno del ritorno sul podio di Daniel Ricciardo. Nel 2019, infatti, si era sentita la mancanza del sorrisone australiano tra i primi posti dello schieramento. Una mancanza colmata grazie ai miglioramenti della Renault e a prestazioni sempre efficienti dell’ex Red Bull.

Eppure la stagione non era iniziata sotto i migliori auspici. A maggio Ricciardo aveva annunciato il suo passaggio in McLaren, preparandosi a vivere un campionato da separato in casa nel team di Enstone. Ma la professionalità di Daniel non è mai mancata e cosi, dopo il ritiro nella prima gara in Austria, the Honey Badger, ha sempre risposto presente cogliendo tutte le occasioni possibili per fare risultato.

Passando ai numeri Daniel Ricciardo ha totalizzato un totale di 119 punti, utili a conquistare il quinto posto nella classifica piloti. La top ten gli è sfuggita solo in tre occasioni: in Austria, a causa di un problema tecnico, nel GP del 70° anniversario e in Spagna. Un rullino di marcia notevole, dimostrazione della solidità del pilota e della bontà della macchina.

CON RENAULT E’ IL MOMENTO DEI SALUTI: LA MCLAREN SI SFREGA LE MANI

Anche il bottino in qualifica è stato di assoluto livello: su 17 gare per ben 14 volte, Daniel è riuscito a centrare il Q3, concludendo il 2020 con un netto 15-2 contro il compagno di squadra Ocon. Ciliegina sulla torta della stagione i due podi, conquistati al Nürburgring e ad Imola, che alla Renault mancavano dal 2011. Unica pecca di un anno quasi perfetto la seconda gara a Silverstone, dove un testacoda ha vanificato la possibilità di far punti.

Ora Daniel Ricciardo si appresta ad iniziare una nuova avventura in McLaren, ma il ricordo che lascia ad Enstone è senza dubbio positivo.

Posizione finale: 5° | Punti rispetto al compagno di squadra: +57 (119%) | Confronto con il compagno in qualifica: 15-2 (a favore di Ricciardo)

PROMOSSO | VOTO: 8.5