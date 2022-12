Ricciardo punge Norris: “Uno dei migliori in griglia ma…”

L’ex pilota McLaren, Daniel Ricciardo crede che Norris abbia le capacità per vincere ma che gli manchi una monoposto vincente per arrivare all’obiettivo

Il pilota australiano Daniel Ricciardo, ormai ex McLaren, in una recente intervista si è espresso sul suo ex compagno di squadra Lando Norris. In entrambe le annate in cui i due si sono affiancati alla guida della McLaren, il pilota inglese ha sempre battuto Ricciardo nella classifica piloti. C’è però da dire che il pilota australiano ha conquistato la vittoria nel GP di Monza del 2021, con l’inglese al secondo posto. Di certo il team papaya sperava in un cambio di marcia da parte di Daniel, cosa che non è avvenuta e per questo nel 2023 ci sarà Oscar Piastri ad affiancare Norris. Nonostante ciò, Daniel ritiene che il pilota inglese sia tra i più talentuosi della griglia, al quale però manca ancora la monoposto per vincere e competere con i grandi.

A parting gift to each other. 🎁🧡 pic.twitter.com/cTiD3nruiV — McLaren (@McLarenF1) November 23, 2022

L’australiano sull’ex compagno: “Difficile fare confronti…”

Il pilota nativo di Perth ha voluto esporre il suo pensiero riguardo Lando Norris, di cui si aspetta che possa fare il grande passo: “E’ difficile fare un confronto diretto fino a quando non è in una squadra che lotta regolarmente per la vittoria. Non voglio assolutamente screditarlo, ma è difficile fare paragoni con Max o Lewis al momento, non bisogna esagerare. Bisogna vedere come gestirà la pressione una volta arrivato a competere con i più grandi, ma per ora posso dirvi che il ragazzo guida bene, molto bene.”

McLaren è il team di Lando

Ricciardo aveva precedentemente affermato che uno dei motivi per cui l’inglese si sia adattato meglio alla macchina del 2022 fosse il fatto che Norris è praticamente “cresciuto” con questo team. Ma l’australiano ci tiene a precisare che questo non vuole essere un alibi per le sue scarse prestazioni: “Questo non vuol dire che si sono concentrati tutti su di lui e non su di me, ma è cresciuto in quella squadra, per lui è un ambiente familiare. In McLaren tutti sono entusiasti di ciò che Lando può fare.”

Lorenzo Apuzzo