Ricciardo nominato membro dell’Ordine dell’Australia

Daniel Ricciardo nominato come membro dell’Ordine dell’Australia: oltre a lui anche altre personalità australiane legate al Motorsport

Daniel Ricciardo, classe 1989, è una delle personalità più frizzati dell’attuale paddock. Sempre sorridente e con la battuta pronta, il 32enne di Perth è un pilota di grande esperienza, con circa 10 anni presenza nella massima categoria. Dopo aver debuttato con il team HRT, Ricciardo ha guidato per Toro Rosso, Red Bull, Renault e attualmente McLaren. Ma Ricciardo non è solo uomo di sport: Ricciardo è anche coinvolto in numerose associazioni di beneficienza, quali Save the Children che opera in Australia.

I successi in pista di Daniel Ricciardo sono parecchi: basti ricordare i numerosi podi (32), le otto vittorie e i duecento dieci Gran Premi attualmente disputati. Ora, l’australiano ha inanellato un altro successo piuttosto importante: è fresco di nomina a membro dell’Ordine dell’Australia. Un onore conferito al pilota della McLaren per il suo “significativo servizio allo sport automobilistico come concorrente, ambasciatore e alla comunità“.

NON SOLO DANIEL MA ANCHE ALTRE PERSONALITA’

Ricciardo non è stato l’unico pilota australiano ad avere questo privilegio. Insieme a lui, ricordiamo che sono stati nominati membri dell’Ordine dell’Australia, a tempo debito, anche i piloti ed ex piloti Craig Lowndes, l’ex Red Bull Mark Webber, Mark Skaife, Jack Brabham e Peter Brock.

La lista di membri non è finita qui. Altre personalità appartenenti al settore del Motorsport che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento come parte dell’Australia Day Honors 2022 comprendono Terence Bracken originario della Tasmania e Leslie Power dell’Australia occidentale per il loro “servizio all’industria del Motorsport”. Sono stati compresi anche Kay De Luca e Anthony De Luca del New South Wales per “servizio ai club automobilistici e alla comunità”. Ultimo ma non per importanza, anche Ian Digby dell’Australia meridionale ha ricevuto la nomina per il suo “servizio alla comunità e all’industria automobilistica”.