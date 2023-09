Ferrari-Mercedes: sará lotta accesa fino a fine stagione

La rimonta della Ferrari nel mondiale costruttori riaccende la speranza: ecco perché bisogna continuare la lotta contro la Mercedes

La lotta tra Ferrari e Mercedes per il secondo posto del mondiale costruttori si fa sempre piú accessa. Un monito a continuare viene da Friedrich Vasseur il quale ribadisce come la rossa non puó e non deve rimandare la lotta con la rivale Mercedes, neanche in vista del progetto 2024. “Non c’è bisogno di rimandare la lotta, la lotta è con la Mercedes oggi, e dobbiamo superarli”, ha detto il francese.

Nelle quattro gare disputate dalla pausa estiva, la Ferrari ha superato la Aston Martin per il terzo posto nel campionato costruttori, e ha tagliato il deficit alla Mercedes in seconda posizione da 56 punti a 20, mentre Carlos Sainz è diventato il primo non vincitore della stagione Red Bull a Singapore.

Come altri team, la Ferrari ha già cambiato il suo programma in galleria del vento con la sua vettura del 2024, ma Vasseur insiste sul fatto che il team continuerà a inseguire la Mercedes senza sacrificare alcuno sforzo verso il programma del prossimo anno. “Essere in lotta è cruciale, ma continueremo fino alla fine della stagione“, ha detto Vasseur.

Una questione di centesimi…

Il miglioramento della Ferrari é visibile e lo stesso Vasseur ha sottolineato come la squadra abbia mostrato delle buone prestazioni anche prima degli ultimi aggiornamenti. “Prima della pausa, a Spa, eravamo anche noi in buona forma, ma Charles [Leclerc] è partito quarto. In teoria era in prima fila, ma è partito dalla pole position e ha fatto una buona gara”, ha detto Vasseur.

Le buone sensazioni sono poi continuate…“Abbiamo conquistato la pole position a Monza per un centesimo, la scorsa settimana a Singapore per cinque centesimi, qualcosa del genere, [in Giappone] abbiamo perso la prima fila per cinque centesimi, e sarà una questione di centesimi per il resto della stagione”, ha concluso il team principal.