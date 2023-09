Quali sono i rimpianti di Adrian Newey?

In una carriera vittoriosa come quella di Adrian Newey sarebbe difficile avere dei rimpianti. Eppure, l’ingegnere britannico afferma di averne, riguardanti soprattutto offerte allettanti, ma poi rifiutate…

L’ingegnere fuoriclasse della Red Bull ha rifiutato varie proposte da altri team nel corso della sua lunga carriera nel Circus. Tra queste, ha detto di no per ben tre volte alla Ferrari. Guardandosi indietro, questa scelta, afferma lo stesso Newey, pare avergli lasciato dei rimpianti, soprattutto emotivi. In aggiunta c’è anche il fatto di non aver avuto la possibilità di progettare vetture per i campioni di Formula 1 come Alonso e il rivale della Mercedes Hamilton.

In merito alle proposte della Ferrari, Newey ha commentato: “Sono stato avvicinato dalla Rossa per ben tre volte. La prima durante il mio periodo in IndyCar, la seconda nel ’93 e la terza nel 2014. In particolare la seconda era davvero allettante. Quando andai da Jean Todt mi disse che uno degli obiettivi era di portare Michael Schumacher alla Ferrari“. Il britannico alla fine declinò l’offerta a causa della rottura del suo precedente matrimonio, dividendosi tra l’Inghilterra e il lavoro per la March negli Stati Uniti.

La situazione nel 2014

Newey ha affermato: “Non mi è mai piaciuta l’idea di una sede distaccata della Scuderia del Cavallino nel Regno Unito. La Ferrari è una scuderia italiana, se si vuole lavorare per lei è in Italia che bisogna andare. Non mi piace il concetto di avere il centro di ricerca e progettazione lontano dal reparto corse, anche se abbiamo questa situazione con l’AlphaTauri a Faenza“. Quando la Ferrari si è avvicinata nel 2014, all’alba dell’era dei turbo ibridi, Newey era soddisfatto della Red Bull, ma l’atteggiamento del fornitore di motori Renault gli ha fatto prendere in considerazione l’idea di andarsene.

In merito a ciò, il britannico ha dichiarato: “Le mie discussioni nel 2014 con la Ferrari sono state puramente dovute alla frustrazione. Non volevo davvero andarmene, ma ci trovavamo in una situazione in cui Renault non aveva prodotto un motore turbo ibrido competitivo. Succede al primo anno, e va bene, con le nuove regole. Tutti commettiamo degli errori. Ma quando siamo andati a trovare Carlos Ghosn, ex amministratore delegato di Renault, abbiamo percepito il più completo menefreghismo da parte sua. Questo è stato davvero deprimente“.

Newey ha riconosciuto che potrebbe esserci una sfumatura emotiva nel non essere entrato in Ferrari, oltre a non aver avuto l’opportunità di lavorare con Hamilton e Alonso. Alla domanda se ci fossero rimpianti per aver rifiutato le avances di Maranello, Newey ha risposto: “Sì, fino a un certo punto. Soprattutto dal punto di vista emotivo. Ma anche, per esempio, lavorare con Fernando e Lewis sarebbe stato favoloso. Ma non è mai successo. A volte sono solo circostanze, è così che vanno le cose“.