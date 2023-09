Lawson il novellino Red Bull che ha fatto scalpore

Il pilota al volante dell’Alpha Tauri oggi, Liam Lawson ha dato modo di far parlare di se durante tutto l’arco del weekend , soprattutto in merito alla ‘squalifica’ della Red Bull. Ecco le sue dichiarazioni al termine della gara

Weekend di Singapore particolarmente interessante per l’Alpha Tauri, che ha dovuto optare per un piano significativamente diverso per il Gran Premio. Il pilota numero ‘uno’ della squadra, Daniel Ricciardo, è stato costretto in panchina a causa della frattura del polso avuta durante l’arco del weekend di Monza, chi mandare al suo posto dunque? Optare per l’ex pilota, De Vries sarebbe stato troppo anche per la Red Bull, per questo, in questi casi si accede alle giovane proposte dello sport: Liam Lawson.

Il giovane pilota neozelandese, classe 2022, ha avuto modo di farsi notare durante l’arco del weekend. Primo banco di prova, il Gran Premio di Singapore gli ha regalato qualche soddisfazione. Prima tra tutte, la clamorosa eliminazione di Max Verstappen in Q2. Il pilota dell’Alpha Tauri, ha acquisito un feeling tale nella vettura, da riuscire a segnare il tempo necessario per mettere k.o. il campione della Red Bull. Ad oggi, a parlare delle prestazioni complessive del weekend è Liam Lawson.

“Avrei voluto correre qualche Gran Premio in più per prepararmi a questo. Ma, ovviamente, quando si ha un’opportunità bisogna coglierla al volo. Onestamente, è ciò che sto cercando di fare e oggi è stato fantastico. Sono soddisfatto della gara e ho dato il massimo, penso che siamo riusciti a massimizzare le prestazioni della vettura. Devo rivedere la partenza, perché è già la seconda volta di fila che perdo posizioni e questo ci rende le cose più difficili. Per il resto della corsa siamo rimasti fuori dai guai e mantenuto un comportamento pulito. È difficile quando fatichi con il passo e cerci di ottenere il massimo, la gara quindi è stata fisicamente impegnativa. Alla fine, però, sono davvero felice di aver conquistato due punti”.