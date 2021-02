Ricciardo, fiducia in McLaren passa per contratto triennale

Daniel Ricciardo ha svelato la durata del proprio contratto con McLaren: si tratta di un accordo triennale, indice di gran fiducia dell’australiano

Dopo il walzer dei cambi di sedile innescato dalla Scuderia Ferrari lo scorso anno, Daniel Ricciardo è approdato alla corte di Bruce McLaren per una partnership che molti invocavano. Finora i dettagli degli accordi tra il pilota di Perth e la scuderia di Woking erano stati taciuti al grande pubblico. Al lancio della nuova MCL35M a Ricciardo è sfuggito (o meglio, si è lasciato sfuggire) che il contratto che lo lega alla McLaren ha durata triennale. “Penso si possa dire, anzi, lo dico lo stesso, non ho nulla da nascondere. Sono tre anni” – rivela Daniel. “Credo di essere arrivato qui in un momento molto positivo del team“.

“Non sono solo i risultati, ma anche la stabilità del team e delle infrastrutture“. Nel 2020 la McLaren ha disputato la sua miglior stagione dal 2012, arrivando a podio due volte e chiudendo complessivamente al terzo posto costruttori. L’Honey Badger era già stato avvicinato dai vertici della McLaren nel 2018, quando era ormai chiara la cessazione dei rapporti con la Red Bull. “Quando parlai per la prima volta con loro, nel 2018, c‘erano ancora alcuni punti ballerini. Non credo che Andreas Seidl fosse già lì, e neanche James Key. Non credo mancassero solo i risultati, ma penso stessero ancora cercando di darsi una struttura“.

“Penso adesso ci siano riusciti, io sono solo una piccola tessera del puzzle. Personalmente mi sento molto fiducioso e non vedo l’ora di poter guidare la monoposto, al momento sembra davvero a buon punto”. Daniel ha già messo le mani sulla nuova creatura della scuderia di Woking lo scorso 16 febbraio grazie ad un Filming Day a Silverstone, potendo così già rilasciare le proprie prime impressioni.