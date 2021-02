Bleekemolen: “Verstappen è in ritardo rispetto alle aspettative”

Michael Bleekemolen afferma che Max Verstappen è in ritardo rispetto alle aspettative per quanto riguarda la conquista del suo primo titolo mondiale

Max Verstappen inizierà, con la stagione 2021, il suo settimo anno in Formula 1, nella Classe Regina. Fa il suo esordio nel 2015, al volante della Toro Rosso (ora AlphaTauri), a soli 17 anni. A circa metà della successiva stagione viene promosso in Red Bull. I riflettori erano puntati su di lui, e tutti erano convinti che il giovane Max sarebbe diventato Campione del Mondo di lì a poco. Ma questo non è ancora successo. L’ex pilota Bleekemolen si esprime a riguardo, sottolineando come Verstappen sia in ritardo rispetto alle aspettative.

Ai colleghi di RacingNews365, parla Bleekemolen: “Il giovane Max Verstappen è indietro rispetto alle aspettative? Si. Ma mi sento di dire che non è assolutamente colpa sua. Non commette errori quasi mai e guida veloce, la sua monoposto va forte. In gara, Max corre contro Max. Tuttavia, questo desiderato mondiale non è ancora arrivato, ma sappiamo tutti il perché”.

APERTURA DI STAGIONE E SPERANZE

Bleekemolen prosegue il suo discorso, parlando anche dell’imminente apertura di stagione in Bahrain. Secondo lui, Mercedes conquisterà la vittoria a partire dal primo Gran Premio, sul circuito di Sakhir: “Penso che la squadra tedesca, Mercedes, tornerà in prima fila in Bahrain. Durante l’ultima gara del 2020, ad Abu Dhabi, la scuderia di Bottas ed Hamilton aveva campo libero, ma fortunatamente Verstappen ha dimostrato quanto fosse bravo, vincendo”.

“Io spero con tutto il cuore che quella bella vittoria non sia stata una cosa una tantum, un’eccezione. Spero che nel 2021 Verstappen sarà davvero competitivo, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista delle gare. Mi auguro davvero che quella del 2021 sarà una bella stagione, e che, finalmente, Verstappen soddisfi le aspettative”, afferma Bleekemolen per concludere.