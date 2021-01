Red Bull schiera i suoi piloti in Formula 2 e Formula 3

Nuovi piloti del Red Bull Junior Team si schiereranno sulla griglia di Formula 2 e Formula 3 nella stagione 2021

La Red Bull ha annunciato i piani futuri per alcuni dei loro piloti appartenenti al junior team. Dopo il passaggio di Tsunoda in Formula 1, il team austriaco sta cercando nuovi diamanti grezzi. In Formula 2 rivedremo Jehan Daruvala alla guida della Carlin e assisteremo all’ingresso ufficile anche Juri Vips e Liam Lawson. Invece, Jack Crawford e Ayumu Iwasa approderanno in Formula 3.

Il pilota estone e quello neozelandese saranno compagni di squadra alla guida della HitechGP. Juri Vips, che già lo scorso anno ha avuto un assaggio della categoria propedeutica, non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura. Infatti, ha così commentato la notizia: “Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con l’Hitech. Abbiamo avuto una buona stagione in Formula 3 nel 2019. Hanno avuto una grande stagione nel loro primo anno in Formula 2 e sono fiducioso che potremo lottare per il titolo quest’anno!”.

Anche Lawson, dopo aver trascorso gli ultimi due anni in Formula 3, è entusiasta della promozione tanto attesa. “Sono felice di correre in Formula 2 con l’Hitech quest’anno – ha dichiarato il giovane pilota – Dopo due anni, mi sento pronto a gareggiare in questo campionato e fare un buon lavoro per la squadra. Ho imparato molto nei test e ho avuto un buon feeling con la monoposto. Detto questo, c’è sicuramente ancora molto da imparare, quindi non vedo l’ora di iniziare la sfida”.

FORMULA 2: DARUVALA RICONFERMATO IN CARLIN

Lo scorso anno il pilota indiano è approdato in Formula 2 con il team Carlin. Dopo aver messo in mostra le sue capacità, il team ha deciso di riconfermare la sua fiducia di Daruvala. A comunicarlo è stato il 22enne tramite il suo profilo social Twitter.

Ha così annunciato: “Sono davvero onorato della continua fiducia che la Red Bull ha posto in me, e sono felice di annunciare che guiderà per il team Carlin Racing in Formula 2 nel 2021. Ho un grande rapporto con la squadra e spero di fare una bella stagione insieme a loro”.

I’m really grateful to Red Bull for their continued faith in me 😀 and delighted to announce that I will drive for @CarlinRacing in @FIA_F2 in 2021✅…I have a great relationship with the team and I’m confident we can have a strong season together 💪🏼 pic.twitter.com/rXXibebwED — Jehan Daruvala (@DaruvalaJehan) January 15, 2021

I PILOTI DEL RED BULL JUNIOR TEAM APPRODANO ANCHE IN FORMULA 3

Il legame Hitech-Red Bull non si interrompe alla Formula 2, ma si estende anche alla Formula 3. Infatti, Crawford a Iwasa faranno parte della formazione del team britannico per la stagione 2021. I due giovani piloti si sentono pronti ed emozionati alla nuova competizione che li attende.

Iwasa ha così commentato: “Non vedo l’ora che arrivi la sfida. Unirmi a Hitech sia nella FIA Formula 3 che nella Formula 3 asiatica sarà entusiasmante e potrò imparare molto dal successo che la squadra ha avuto nel corso degli anni. Farò del mio meglio per ottenere continuamente un buon risultato”.

Anche Crawford si è detto molto motivato, dichiarando: “Sono molto felice di trascorrere la stagione 2021 FIA Formula 3 con l’HitechGP. Sono entusiasta di fare un passo avanti rispetto la Formula 4 per competere con piloti veloci. Con il successo che la squadra ha avuto negli anni precedenti, spero di poter ottenere gli stessi risultati e lottare in prima linea”.