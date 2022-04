Red Bull, Perez: “Voglio vincere e far meglio di Verstappen”

Sergio Perez non sente il secondo pilota in Red Bull. Anzi, il team austriaco gli avrebbe dato strada libera di lottare per il titolo

Dopo una stagione 2021 da esordio, nel suo nuovo team, la Red Bull, Sergio Perez ha iniziato il 2022 con più fiducia in sé stesso, e nella monoposto. Finora, il messicano ha ottenuto il podio in due occasioni, e la prima pole position della carriera in Arabia Saudita. Il suo obiettivo, è battere Max Verstappen, non sentendosi mai di essere il suo scudiero.

“A me nessuno mi ha detto di essere un secondo. Voglio vincere, far meglio di Max e anche i miei ingegneri lo vogliono. Anche se sono nell’altro lato del box, l’ambiente in verità è incredibile. Esiste questo desiderio di trionfare sempre, ma tutti come team, stanno facendo il possibile per lavorare con più facilità,” ha affermato Perez a Fox Sports.

Great race and really happy with the 1-2 for this great team!

A very intense race in which making a mistake was too easy. See you in Miami!@redbullracing pic.twitter.com/ebJ7Ir9L9C — Sergio Pérez (@SChecoPerez) April 24, 2022

Checo, riconosce che in Red Bull non gli hanno mai impedito di lottare per il Campionato, né obbligato a finire dietro al suo compagno di squadra. Al contrario, sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti della sua carriera sportiva.

“Red Bull mi dà l’opportunità di lottare per il Campionato, e in nessuno posto mi dicono che devo rimanere dietro a Max. Se lui ha vinto, è perché è stato più forte in pista. Sento di avere l’opportunità di diventare Campione del Mondo con la Red Bull. Sarebbe una mancanza di rispetto verso di me e verso la mia carriera in Formula 1, sapendo di non poter aspirare a nulla,” ha così aggiunto il messicano.

Checo: “Aiutare Max? L’ho fatto e lo rifarei”

Max Verstappen ha vinto il titolo di Campione del mondo nella passata stagione, e l’aiuto del compagno di squadra, si è rivelato cruciale in molte gare. Per esempio, nella lotta serrata che Checo ha avuto con Lewis Hamilton ad Abu Dhabi.

Ricordando quei momenti, passati nella stagione 2021, Sergio Perez riconosce che tornerebbe ad aiutare Max, sempre e anche quando non si troverebbe in lotta per il titolo. L’obiettivo di Checo, è far bene per il team, e pensa che anche Verstappen, farebbe lo stesso se la situazione dovesse essere invertita.

“L’ho fatto ad Abu Dhabi, e se dovrò farlo di nuovo, lo farò. Se non sono nella posizione per lottare per il campionato, e mi chiederebbero di aiutare, ci sarò. Tutti stiamo qui per questo, e credo che sia un pensiero comune. Se Red Bull, mi dovesse chiedere di cedere, e io mi trovassi in lotta per il titolo, lì ci potrebbero essere problemi. Se ciò non sarà così, e solo lui può lottare, lo farò o viceversa,” ha così aggiunto Checo in conclusione.