GP Arabia Saudita, Perez: “È incredibile, è stato un giro unico”

Una qualifica piena di inconvenienti quella del GP dell’Arabia Saudita che prima di arrivare alla conquista della pole position di Sergio Perez ne ha viste tante. Partendo dalla prima manche c’è stata una prima e breve bandiera rossa causata dall’incidente di Nicholas Latifi, per poi concludersi con l’esclusione di Lewis Hamilton che ha chiuso senza una causa apparente in sedicesima posizione.

Il momento più buio della sessione con tanta apprensione invece, c’è stato nel corso del Q2 in cui il pilota della Haas Mick Schumacher è andato ad impattare bruscamente contro le barriere, dopo aver perso il controllo della sua monoposto per essere passato in maniera “obsoleta” su un cordolo. Tuttavia, dopo i primi istanti sono arrivate comunicazioni sul suo stato di salute e l’azione in pista è ripresa normalmente.

Mick Schumacher has been assessed at the Medical Centre. The assessment revealed no injuries.

He has been transferred to King Fahad Armed Forces Hospital, Jeddah, for precautionary checks.#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/ZVJoHdl0M3

— Formula 1 (@F1) March 26, 2022