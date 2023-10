GP Qatar, Verstappen: “Ho dovuto spingere per vincere”

Max Verstappen vince un difficile GP del Qatar. Difficile non tanto per la minaccia rappresentata dagli avversari, bensì per le condizioni meteo che hanno reso arduo ai piloti portare a termine la stessa gara.

Con la vittoria del GP del Qatar Max Verstappen allunga ulteriormente la striscia di vittorie stagionali. Il tre volte campione del mondo vince una gara complicata, dovuta in particolar modo alla condizioni meteorologiche dato che ad un caldo estivo si è aggiunta una percentuale d’umidità superiore al 70% – “Beh sì, questa è stata una delle più dure. La metterei fra le prime cinque”. Tale circostanza si tradotta nell’imposizione da parte della Federazione nel far evitare stint più lunghi di diciotto su gomme nuove.

“Il primo stint ha deciso la mia gara, poi ho potuto gestire il passo facendo il mondo che le gomme fossero nella giusta finestra. Però c’è da dire che le McLaren oggi erano veloci, ho dovuto spingere per vincere. È stata una gara difficile”, le parole del pilota olandese.

La tappa qatariota ci ha regalato pure l’ufficializzazione del titolo a Max Verstappen avvenuta al termine della garetta del sabato. Una inconsuetudine. Ma ora che il fine settimana è finito il classe ’97 potrà festeggiare: “Ci godremmo il momento ma ci sono anche altre gare che vogliamo vincere”.

E cosa dire sulla scelta della FIA che a cascata ha aperto a una diversa dinamica di gara. “Mi piacerebbe spingere il più possibile senza però doverci fermare così tante volte per il pit stop. Disegniamo e costruiamo le macchine per far sì che siano consistenti sugli pneumatici. E stasera non abbiamo potuto mostrare tutto il nostro potenziale perché ci è stato imposto di fermarci, limitando così quello che è il nostro punto di forza. Vediamo cosa può essere migliorato per il futuro”.