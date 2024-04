Red Bull insiste: “Completa fiducia in Ricciardo”

La fiducia per Ricciardo c’è ancora. Parola di Red Bull

L’australiano ha avuto un inizio difficile nella stagione 2024 poiché non si è trovato così sicuro nella gestione della VCARB 01 come il compagno di squadra Yuki Tsunoda.

Le sue difficoltà hanno persino spinto a ipotizzare che potrebbe essere abbandonato prima della fine della stagione se le cose non fossero migliorate entro la pausa estiva. Tuttavia, sulla scia di risultati più incoraggianti nelle ultime gare, che hanno coinciso con un nuovo telaio in Cina, Red Bull ha chiarito che mantiene totale fiducia in ciò che Ricciardo è in grado di produrre.

E mentre c’è ancora un po’ di lavoro da fare per far sì che Ricciardo si senta più a suo agio con il comportamento della vettura, il direttore del team Mekies non ha dubbi sul fatto che l’otto volte vincitore del Gran Premio sia l’uomo giusto per portare a termine il lavoro.

Alla domanda se il team ritenesse che Ricciardo avesse esattamente lo stesso potenziale visto al suo ritorno in F1 lo scorso anno, Mekies ha detto: “Sì, assolutamente”.

“È nel DNA del nostro lavoro cercare di identificare quale assetto è necessario affinché sia ​​la vettura che i piloti possano dare il meglio di sé, ed è quello che stiamo facendo con entrambi i nostri piloti. Abbiamo visto una forte crescita di Yuki e stiamo vedendo un Daniel tornare sulla sua traiettoria.”

Mancanza di abilità o solo sfortuna per Ricciardo?

Anche se Ricciardo deve ancora segnare punti quest’anno, Mekies ritiene che la sfortuna abbia avuto un ruolo più importante della mancanza di abilità.

Dice che i progressi sono stati evidenti dal Gran Premio dell’Arabia Saudita, ma i risultati difficili sono stati mascherati da incidenti imprevisti come la sua uscita al primo giro in Giappone e l’essere colpito da Lance Stroll dietro la safety car in Cina.

“Già in Arabia Saudita cominciavamo a dire che stavamo vedendo cose che ci facevano capire come supportarlo meglio”, ha aggiunto Mekies. “Quindi sì, la traiettoria è buona”.

“Non abbiamo raggiunto il traguardo lì e abbiamo alcune cose in arrivo a metà percorso per aiutarlo a sentirsi meglio in macchina e per assicurarci che la nostra macchina si adatti al meglio al suo stile di guida”.

“Ma certamente sarà una bella iniezione di fiducia vedere che ci sono progressi tangibili come quelli che abbiamo visto durante il fine settimana [in Cina]”. E mentre Ricciardo ha dovuto affrontare critiche dall’esterno, Mekies ha detto che internamente la squadra non ha visto altro che determinazione da parte sua nel superare i problemi che ha dovuto affrontare.

“Una volta compresi, alcuni passaggi potranno essere eseguiti rapidamente, mentre altri richiederanno più tempo. Abbiamo cercato di spuntare quante più caselle possibili, ma di certo non ci fermiamo qui.”