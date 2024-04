Nuova “vettura” per la Mercedes: su WhatsApp l’emoji della W15

L’emoji della monoposto su WhatsApp cambia aspetto: via il “Rosso Ferrari”, la monoposto avrà i colori della Mercedes

Presentazione in grande stile Mercedes per l’annuncio della nuova emoji dedicata al team su WhatsApp. La collaborazione tra la squadra di Brackley e l’app americana è attiva ormai da qualche mese, e continua a dare i suoi frutti. Tra le novità, la nuova monoposto digitale targata Mercedes. La stessa “vettura” che gli abitanti di New York, ieri sera, hanno potuto ammirare proiettata sull’Empire State Building. Il noto grattacielo della Grande Mela è infatti stato illuminato a tema proprio per l’occasione.

Il sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 sarà tutto americano. Le prove libere di venerdì al Miami International Autodrome daranno ufficialmente il via alla prima tappa (di tre) negli Stati Uniti. E quale migliore occasione per mostrare lo sviluppo della collaborazione tra la scuderia e l’app statunitense, se non in America. Terra in cui l’applicazione stessa è stata ideata nel 2009.

Molto più di un semplice pulsante sul volante

L’accordo di sponsorizzazione tra la piattaforma messaggistica e la Mercedes è molto più complesso di ciò che il pubblico, al momento, conosce. Il pulsante sul volante delle due W15, utilizzato per attivare il canale radio di comunicazione con il muretto, non è l’unico risultato derivato dalla collaborazione. Una collaborazione che, in futuro, potrebbe portare numerosi vantaggi a entrambe le parti coinvolte. E non solo di tipo economico.

Ad azionare la proiezione delle nuove emoji che gareggiano per New York City sull’Empire State Building sono stati Toto Wolff e Lewis Hamilton. Il sette volte iridato, per celebrare ulteriormente la partnership, guiderà la monoposto per le strade di Manhattan al fianco di una replica dell’emoji. Prima volta nella storia che una vettura di Formula 1 girerà per la Fifth Avenue. “Negli ultimi anni sia la Formula che WhatsApp sono cresciuti in maniera esponenziale negli Stati Uniti. In quest’ottica si spiega la nostra partnership” è intervenuto Wolff all’evento americano. “È fantastico aver presentato l’emoji nella settimana del primo Gran Premio americano dell’anno” ha poi concluso.