GP Miami: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Dopo una serie di trattative iniziate nel 2017, finalmente la classe regina del motorsport scende in pista sul nuovissimo tracciato cittadino costruito nella città di Miami. Con l’Hard Rock Stadium come punto di riferimento il Gran Premio di Miami sarà caratterizzato da 19 curve e 3 zone DRS e sarà lungo i 5,41 km.

Secondo il sito formula 1.com le vetture saranno impegnate su un circuito che prevederà diversi cambi di altezza come tra le curve 13 e 16 con una rampa in uscita, mentre è stata prevista una chiacane in salita tra le curve 14 e 15 per poi scendere e risalire. La velocità massima stimata potrebbe aggirarsi intorno ai 320km/h sul rettilineo che poi porta all’arrivo.

GP DI MIAMI ORARI TV

Il week-end in Italia avrà inizio venerdì 06 maggio 2022 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 20:30 fino alle 21:30 e dalle 23:30 fino alle 00:30. Sabato 07 maggio 2022 alle ore 19:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 22:00.

La gara inizierà alle ore 21:30 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD (canale 207) mentre su TV8 sarà possibile assistere alla differita. F1world sarà in diretta live-streaming!

Ma concentriamoci sul programma completo del fine settimana, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 06 maggio 2022

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 20:30 alle 21:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 23:30 alle 00:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Sabato 07 maggio 2022

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 3 – Dalle ore 19:00 alle 20:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD

Qualifiche – Dalle ore 22:00 alle 23:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 00:00 – Differita su TV8*

Domenica 08 maggio 2022

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Gara – Dalle ore 21:30 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara– Dalle ore 23:30 – Differita su TV8*



* gli orari della differita, del GP di Miami in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il gran premio DI MIAMI in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara e le qualifiche in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Circuito: Miami International Autodrome

Lunghezza giro: 5,41 km

Giri: 57

Web: f1miamigp.com

Un giro intorno al Miami International Autodrome

