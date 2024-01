RB19: ecco il segreto del suo successo!

Tutti concorderemo sul fatto che l’aerodinamica svolge un ruolo cruciale nella buona riuscita di una vettura. Tuttavia, sarebbe errato concludere che il successo della RB19 sia dovuto solo a questo aspetto. Infatti, anche la scelta delle sospensioni ha avuto un impatto non indifferente sulla dinamica della vettura.

Guardando agli altri team, Red Bull ha rappresentato un outlier nella scelta del layout delle sospensioni: configurazione pull-rod all’anteriore e push-rod al posteriore. Solo la McLaren ha affiancato il team di Milton Keynes in questa scelta, mentre Ferrari e Mercedes hanno fatto l’opposto.Il tirante nella parte anteriore aiuta a ottenere il centro di gravità più basso possibile nella parte anteriore della vettura.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la rigiditá della vettura. Le attuali vetture a effetto suolo devono essere piú rigide possibile perché hanno bisogno di correre costantemente attaccate a terra. Tuttavia, il regolamento limita le possibilità che le squadre hanno con le molle.

Con il nuovo regolamento si puó disporre solo di smorzatori viscosi dipendenti dalla velocitá. In questo senso, la scelta della sospensione consente maggiore libertá di avere molle piú morbide.

