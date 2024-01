Perez è pronto alla sfida: “Verstappen? Voglio batterlo”

Sergio Perez si esprime in merito alla sua sorte in Red Bull nella speranza di superare Verstappen

Il messicano della Red Bull Sergio Perez è consapevole di quanto sia difficile la sfida prossimamente e afferma che il suo punto di riferimento sarà sempre Verstappen. Checo è conscio di quale sia il suo obiettivo nel 2024: conquistare il titolo e allo stesso tempo sa che la sfida per ottenerlo è grande. Guardando a quanto fatto nel 2023, Checo sa conosce le aspettative su di lui in vista della prossima stagione.

L’anno scorso Perez non ha affrontato una stagione facile. Pur avendo iniziato l’anno in maniera positiva, non è riuscito a passarla liscia contro il suo compagno di squadra Max Verstappen. Probabilmente con il passare del tempo il suo spirito di iniziativa deve essere calato, passando dal conquistare podi e vittorie ad arrancare per un Q3, cercando di recuperare nelle domeniche. Una situazione che ha permesso poi al campione del mondo di salire al primo posto con estrema facilità.

Le differenze tra i due piloti della scuderia di Milton Keynes hanno portato alla nascita di rumors in merito alla continuità del percorso di Perez in Red Bull. Il 2024 però sarà un anno particolare perché termina il suo contratto con la marca di bibite energetiche. Le speranze di riuscire a vincere un campionato con il Toro potrebbero quasi affievolirsi qualora quindi il pilota non dimostri ancora una volta di meritarlo.

“Il campionato è il principale obiettivo per me, perché ho terminato il precedente da secondo”, così ha rivelato a FormulaPassion. “Nella prossima stagione mi voglio superare. Sono consapevole della sfida che mi aspetta, ma dobbiamo approfittare della pausa invernale per cominciare la stagione nella miglior maniera possibile e riuscire a mantenere anche il miglior livello di regolarità per tutta la durata della stagione.”

Sfida aperta: Perez è pronto a superarsi

L’evidente abilità di Perez di riuscire a salvare capre e cavoli e conquistare almeno il secondo posto nella classifica dà ancora speranza alla scuderia austriaca. Il 33enne sa che bisogna mantenere alte speranza e spirito e riuscire a battere il suo compagno di squadra. L’olandese ha dimostrato di essere un passo avanti rispetto a tutti e che forma un binomio senza pari con la Red Bull: è il chiaro favorito per il 2024.

Qualora vi fossero pochissime modifiche ai regolamenti, non ci sono dubbi che ancora una volta sarà difficile sconfiggere l’insaziabile 26enne. Perez però cerca il lato positivo della cosa e lo ha fatto nella consapevolezza di condividere il box con il campione in carica. Fatti amici i nemici, potrebbe pensare il messicano, pronto a cogliere l’opportunità di imparare dal migliore.

“Ci sono davvero tante cose che si possono imparare da Max. È ovvio che io abbia il miglior punto di riferimento, perché è stato lui ad essere il più competitivo nel 2023. Credo che non ci sia niente di male nel vedere quello che fa, come lo fa, cercando anche di apprendere e migliorare”, così commenta Sergio Perez, che si vede pronto a una sfida contro se stesso per restare in Red Bull e contro Verstappen per vincere in gara.

La speranza è l’ultima a morire e il 2024 sarà probabilmente una stagione di sfide anche interne. False speranze? Non è questo l’importante. Il secondo pilota della Red Bull è consapevole che dovrà impegnarsi. “Guardare cosa fa Max aiuta a capire cosa funziona per te e cosa funziona diversamente per te. Ho sempre avuto una visione molto aperta e credo che questo faccia bene alla squadra.”

Francesca Luna Barone