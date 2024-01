Massa: “Il problema della Ferrari non sono i piloti”

Felipe Massa elogia il rapporto tra i due piloti della Ferrari e analizza la competitività della Rossa

Il problema attuale della Scuderia Ferrari non sono i piloti, e di questo Felipe Massa ne sembra essere ben convinto. Le difficoltà avute negli ultimi anni dal team di Maranello non sono certo un segreto. E la supremazia assoluta della Red Bull ha reso il tutto ancora più evidente. Se per l’ormai tre volte Campione del Mondo le complicazioni in pista sembrano non essere mai troppe, lo stesso non vale per Charles Leclerc e Carlos Sainz. Nuovamente piloti per la squadra del Cavallino Rampante, stando alle parole di Massa, i due a oggi non sono ancora mai riusciti concretamente a concorrere per il titolo.

Il problema, infatti, sta nella monoposto. Basterebbe una vettura più competitiva per tornare a vincere. Soprattutto se i due piloti, come in questo caso, sono in possesso di qualità sufficientemente elevate per guadagnarsi il titolo mondiale. Da mettere in evidenza, in questo caso, è l’unica vittoria ottenuta da Sainz a Singapore. Unico primo posto ottenuto dalla squadra, che però ha visto chiudere la classifica piloti 2023 con Leclerc in testa rispetto al compagno. Il tutto con un minimo distacco di soli sei punti.

I piloti necessitano una monoposto più competitiva

Che entrambi i piloti abbiano delle potenzialità è evidente. E lo è ancora di più se si pensa alla poca distanza tra la Mercedes e il team di Maranello nella classifica Costruttori. Rispettivamente al secondo e al terzo posto della graduatoria, a tre punti di distanza l’una dall’altro. “E’ chiaro che il problema a Maranello non siano i piloti”, ha dichiarato Massa alla Gazzetta dello Sport. “La Ferrari ha due piloti molto validi che lavorano bene insieme. Hanno semplicemente bisogno di una vettura competitiva per dimostrare a che livello possano essere nella lotta per il titolo“.

Nonostante le somiglianze, per l’ex ferrarista, Leclerc è un passo avanti allo spagnolo. Seppur di poco. “Vedo un leggero vantaggio per Leclerc“, ha continuato il brasiliano alla Gazzetta. “Ha svolto gare incredibili nel 2023 […]. È fantastico nelle qualifiche, sa sempre come ottenere il massimo dalla monoposto“. Ma come più volte specificato, gli errori commessi non sono nel suo caso, così come per Sainz, di facile risoluzione. Soprattutto a causa dell’altissima pressione e con così poche possibilità di vittoria.

Martina Romeo