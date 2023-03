Ralf Schumacher: “Impossibile per Ferrari vincere quest’anno”

Ralf Schumacher scettico sul successo Ferrari dopo il primo round in Bahrain

Ralf Schumacher ha minimizzato le possibilità della Ferrari di organizzare una seria lotta per il titolo in F1 2023 dato il vantaggio significativo della Red Bull nel Gran Premio del Bahrain di apertura della stagione.

La Red Bull ha ottenuto un 1-2 dominante in Bahrain, con Max Verstappen che ha raggiunto un’altra vittoria.

Ora significa che Verstappen ha vinto 15 delle ultime 20 gare. Il concorrente più vicino della Red Bull è stato Fernando Alonso , che ha chiuso a 38 secondi dal comando, evidenziando quanto fosse dominante la Red Bull in Bahrain.

La Ferrari ha visto Charles Leclerc ritirarsi dalla gara al 40esimo giro per un problema al motore, mentre Carlos Sainz era solo quarto.

Schumacher – che ha corso in F1 tra il 1997 e il 2007 – teme che il 2023 sarà una stagione relativamente noiosa.

“Non credo”, ha detto Schumacher a Formel1 quando gli è stato chiesto se la Ferrari potesse lottare per il titolo.

“Penso che ci vorrà troppo tempo [per colmare il divario] e che il tempo della Red Bull sia già fuori dai giochi a meno che, ovviamente, non ci sia sfortuna tecnica”.

L’ennesima noiosa stagione ci attende? Non esattamente

“Mi piacerebbe, ma temo che questa sarà una stagione relativamente noiosa. Ruoterà attorno a due compagni di squadra combattenti.

Anche se l’Aston Martin ha iniziato la stagione alla grande, Schumacher dubita che sarà in grado di competere costantemente nelle prime posizioni perché è una “squadra giovane”.

“Sono sicuro che ci saranno gare in cui non potranno sfruttare tutto il potenziale delle gomme”, ha aggiunto. “Non dobbiamo dimenticare che è ancora una squadra relativamente giovane”.

“Inoltre, anche Alonso non può fare tutto con quella macchina. Devono competere contro una Red Bull esperta. Quella squadra è cresciuta grazie alla battaglia con la Mercedes. Questo processo è avanti per Aston Martin.

Quello che ho notato è che Alonso era molto forte alla fine della gara, con meno carburante. Il potenziale c’è”.