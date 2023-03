La Ferrari guarda alla Aston Martin: nuove minacce in vista?

Nonostante l’esito del GP del Bahrain, Vasseur ritiene che non ci siano minacce alcune da parte dell’Aston Martin per la Ferrari. La Red Bull rimane il team da battere

Il GP del Bahrain ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca alla Ferrari e ai suoi tifosi. Il team del cavallino rampante ha ceduto il podio alla Aston Martin di Alonso e adesso ci si chiede se questi eventi rappresentino delle minacce per i mondiali piloti e costruttori. Non é di questo parere Vasseur il quale ritiene che ancora il campionato é lungo e che una sola gara non puó decretare il vincitore.

É stata una domenica alquanto travagliata per la Ferrari con Charles Leclerc costretto al ritiro al 41 º giro quando la sua macchina ha perso improvvisamente potenza. Mentre Carlos Sainz ha concluso la gara in P4 dopo essere stato superato da Alonso per il terzo posto. Ciononostante, il team principal transalpino ritiene che la squadra sia più vicina alla Red Bull di Aston Martin. “Se si guarda solo alla prima parte della gara, penso che siamo più vicini alla Red Bull che ad Aston Martin”, ha dichiarato Vasseur ai media, tra cui RacingNews365.com. “[Ma] questa è la prima gara e non dobbiamo trarre conclusioni”, ha poi aggiunto.

Uniti tutto è possibile ❤️ After our first race of the season, Fred, joined by Charles and Carlos, held a meeting for all our GES employees. A chance to discuss our weekend, the challenges we faced and the future ahead 💪 pic.twitter.com/0c44NtroUp — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 9, 2023

Vasseur esprime la sua anche sulla Mercedes

Non solo la Ferrari, ma anche la Mercedes non é partita bene in questa nuova stagione. Lewis Hamilton e George Russell hanno concluso la gara rispettivamente al quinto e al settimo posto dopo aver lottato per eguagliare il ritmo dei loro rivali. Tempi duri per Hamilton che in una recente intervista ha dichiarato che il team non lo ha ascoltato e che la vettura non si comporta come dovrebbe.

Tuttavia, Vasseur ritiene che le Silver Arrows si riprenderanno presto, e crede anche che il quadro generale potrebbe diventare più chiaro al prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita. “Penso che la Mercedes si sveglierà presto”, ha proseguito il francese. “Non sappiamo se accadrà la prossima settimana. La prossima settimana sarà una storia diversa a Gedda“.

Pertanto, nulla appare perduto e la stagione é ancora lungo. A Jeddah l’asfalto é diverso e il tracciato é il piú veloce tra i circuiti cittadini. Lunghi rettilinei si alterano a curve veloci e a fare la differenza sará soprattutto la potenza del motore. Inoltre, ci si aspetta un minor degrado delle gomme rispetto a quanto visto in Bahrain il che potrebbe offrire degli equilibri diversi rispetto allo scorso weekend.