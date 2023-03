Szafnauer fiducioso: “Alpine può battere Aston Martin”

Dal portale web Motosport.com emergono le prime impressioni del team principal Alpine, Otmar Szafnauer, sull’avvio di stagione intrapreso dal team francese

Un inizio stagione a due faccie per Alpine. Da una parte, Esteban Ocon costretto al ritiro dopo un avvio gara non del tutto semplice, dall’altra invece Pierre Gasly, che è riuscito a rimontare sino alla nona posizione. Un risultato non gradito per la scuderia di Enstone e il suo team principal Szafnauer, speranzosi di un avvio di stagione del tutto diverso rispetto a quello mostrato.

Se da una parte c’è una Alpine che deve cambiare passo, Aston Martin è partita col piede giusto. La scuderia inglese ha concluso il GP del Bahrain con entrambe le monoposto, in terza e sesta posizione. La AMR23 è considerata la rivelazione della stagione, con i team avversari che temono la solidità di questa monoposto, capace di regalare sorprese. Dal portale web Motorsport.com, emergono le prime dichiarazioni di Szafnauer sui cambiamenti che dovrà apportare Alpine per battere la scuderia inglese

Szafnauer: “Possiamo lottare, è solo questione di tempo”

“Quello che dobbiamo fare ora è batterli nella corsa allo sviluppo e colmare il divario con loro” ha dichiarato il team principal rumeno. Le nuove modifiche aerodinamiche che verranno portate nel corso della stagione potrebbero portare rimescolamenti in griglia. Una carta che Szafnauer è convinto di possedere insieme al suo team, capace di poter sorprendere nel corso della stagione, che è ancora nelle prime fasi

“Non conosciamo il vero ritmo della macchina a causa di tutto quello che è successo in Bahrain. Non sappiamo ancora dove siamo. Se miglioreremo in qualifica portando entrambe le monoposto nei primi dieci, potremmo condurre un ottima gara e portare preziosi punti. Possiamo lottare per il quarto posto nel campionato costruttori” ha concluso. Prossimo step, Jeddah: che weekend sarà per Alpine?