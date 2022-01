Raikkonen e i suoi piani futuri: da pilota a Team Principal

Conclusa la sua carriera nella categoria regina, Raikkonen ha le idee chiare sul suo futuro e sugli impegni che prenderà a capo del team Kawasaki

Kimi Raikkonen si rimette al lavoro dopo il ritiro dalla Formula 1: il finlandese è stato infatti annunciato come Team Principal per il Kawasaki Racing Team in MXGP, il più alto livello di gare di motocross. Il campione del mondo ha sempre mostrato un grande amore per il motocross. Infatti, vi è stato precedentemente coinvolto con il suo team Ice One Racing. Avendo pubblicato anche sui suoi social media video che lo mostrano allenarsi per la Formula 1 utilizzando il motocross.

Ma adesso, dopo aver concluso una brillante carriera nella categoria regina con un record di 349 partenze, Raikkonen si dedicherà a tempo pieno al motocross: “Non è un segreto che, per me, una delle mie grandi passioni nella vita, per molti anni, è stata il motocross.” ha infatti dichiarato commentando la notizia. Il pilota ha dimostrato prendere molto seriamente il suo nuovo incarico: “Ma questa squadra non è quello che potresti chiamare un hobby.” ha difatti ammesso.

“E’ un impegno molto serio, devo essere molto concentrato e aspiriamo a essere il meglio che possiamo. Ora che mi sono ritirato dalle corse potrò dedicare più tempo a questo progetto. Non sulle questioni quotidiane, ma più da un punto di vista strategico. Sfruttando la mia esperienza su come funzionano i team e cosa crea successo sulla scena mondiale“. Nel suo nuovo ruolo da Team Principal, Raikkonen sarà affiancato dal suo collaboratore di lunga data nel motocross, il compatriota ed ex pilota Antti Pyrhonen.