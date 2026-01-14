Racing Bulls annuncia i nuovi kit 2026: il verdetto dei fan

Racing Bulls presenta il kit 2026

Il team Racing Bulls, in collaborazione con la casa di moda HUGO, ha svelato il nuovo kit stagionale per il 2026. Le tute da gara e il merchandising presentano un design che richiami i colori del team: bianco e blu, simili a quello della livrea 2025, dando ai fan un’anteprima di ciò che potrebbe essere svelato in vista dell’evento di lancio.

L’anteprima arriva in un momento vivace per il team, che si presenta al via della stagione 2026 con delle novità, tra cui il giovane Arvid Lindblad al fianco di Liam Lawson. “Ho scalato le classifiche piuttosto rapidamente,” ha dichiarato Lindblad. “Sono rimasto in ogni categoria solo un anno, quindi mi sono sempre trovato catapultato nel bel mezzo dell’azione. Da questo punto di vista sicuramente mi aiuterà ad adattarmi. D’altra parte, però, non ho mai corso in Formula 1, quindi non so bene cosa mi aspetta. Devo lavorare sodo perché questo sarà il passo più grande affrontato finora” continua nell’intervista di F1.com ad Abu Dhabi.

Il kit 2026 sotto la lente dei tifosi

Questa presentazione non ha tardato ad attirare l’attenzione dei fan, che si sono affrettati a commentare e valutare il look definitivo su X. Molti utenti hanno apprezzato i nuovi design, definiti “stilosi” e “molto curati nei dettagli”. Alcuni, invece, avrebbero preferito un cambiamento più deciso rispetto alle stagioni precedenti. Secondo i tifosi, il nuovo kit ricorda troppo quello dell’anno precedente e non sfrutta fino in fondo l’occasione di un nuovo ciclo regolamentare per rinnovare l’immagine del team.

Racing Bulls svelerà la livrea 2026 il 15 gennaio in un evento condiviso con Red Bull e Ford a Detroit. Oltre a Liam Lawson affiancato dal suo nuovo compagno di squadra Arvid Lindblad, unico rookie della stagione 2026, Isack Hadjar si è assicurato il secondo sedile Red Bull al fianco di Max Verstappen. Con questo evento e una line-up rinnovata, il team apre ufficialmente il capitolo della nuova stagione.

Maria Rita Manica