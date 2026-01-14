Montoya sulle lamentele di Perez in Red Bull: “Era consapevole”

Juan Pablo Montoya non accetta le lamentele di Sergio Perez contro Red Bull

Sergio Perez ha parlato recentemente delle difficoltà incontrate durante la sua permanenza in Red Bull, specialmente nell’ultimo anno che lo ha visto protagonista in Formula 1. Il 2024, infatti, è stato molto critico per il pilota messicano, tanto da sancire la fine del suo contratto con la casa austriaca. Il suo “matrimonio” con Red Bull è iniziato alla fine del 2020, dopo che Racing Point non gli aveva permesso di continuare la sua avventura nel Circus.

La prima vittoria in carriera di Perez, arrivata in Bahrain alla fine di quello stesso anno, ha contribuito affinché venisse scelto per affiancare Max Verstappen, ai danni di Nico Hulkenberg. Juan Pablo Montoya, ex pilota di Formula 1, ha replicato alle lamentele di Perez, affermando che il pilota fosse consapevole della situazione presente all’interno della squadra.

Le parole di Sergio Perez sul suo periodo in Red Bull

Durante un’intervista rilasciata al podcast Oso Trava, Sergio Perez ha fatto importanti dichiarazioni su come la Red Bull aveva impostato la dinamica della squadra. Christian Horner, l’allora team principal di Red Bull Racing, era stato chiaro: “Questo progetto è per Max. È Red Bull”. Il messicano afferma: “Quando mi sono seduto per la prima volta con Christian, mi ha detto: ‘Guarda, correremo con due auto, perché dobbiamo farlo, ma questo progetto è stato creato per Max. Max è il nostro talento'”.

“È come se Carlos Slim creasse una squadra e io fossi il suo pilota, e tu assumessi un olandese. È esattamente la stessa cosa. Era questo che volevo dire, e ne ero pienamente consapevole. Gli ho detto: ‘Non importa. Sono in questa squadra. Svilupperò la macchina. Sosterrò la macchina. Sosterrò la squadra‘ “. Il messicano ha poi proseguito dicendo che la direzione di aggiornamento seguita nel 2022 con la RB18 è stata la principale causa del perché la monoposto era così “incontrollabile” alla sua guida, portando Red Bull a lamentarsi delle prestazioni del pilota e anche di “praticamente tutto” il resto.

“Perché non sei concentrato, perché fai troppe pubblicità o perché sei impegnato con altre cose. Alla Red Bull, tutto era un problema. Se eri troppo veloce, diventava un problema. Chiaramente, questo creava un’atmosfera molto, molto tesa alla Red Bull. Se fossi stato più veloce di Max, sarebbe stato sempre un problema. Se fossi stato più lento di Max, sarebbe stato comunque un problema. Quindi, tutto è diventato un problema!”.

Juan Pablo Montoya risponde: “Red Bull ha dato grandi opportunità a Perez”

Nel suo intervento al podcast MontoyAS, l’ex pilota di Formula 1 Williams e McLaren, ha espresso il suo pensiero sulla questione e ha affermato come Perez fosse pienamente consapevole di ciò a cui stava andando incontro. “Checo [Perez] stesso lo dice nell’intervista: ‘Sapevo a cosa andavo incontro e in quel momento non avevo altra scelta’, perché quella era la sua opzione per restare in Formula 1“.

Poi prosegue: “Checo ha ottenuto sei vittorie, cinque delle quali con la Red Bull. Quanto può lamentarsi? Alla fine può lamentarsi perché in fin dei conti quella macchina era ingestibile, ma avevano un sacco di cose molto buone lì, e gli hanno dato cose molto buone”. Montoya prosegue con il suo discorso: “Onestamente, quando Checo si sentiva a suo agio in macchina, faceva un ottimo lavoro. Se avessero avuto chiaro chi fosse il primo pilota, la macchina sarebbe stata progettata per Max – questo si diceva sempre – ma, se tutte queste cose stessero accadendo e se la situazione con Red Bull non stesse più andando così bene, perché rinnovare con la Red Bull? Perché si vogliono vincere le gare“.

Montoya: “Il miglioramento di Perez è grazie a Red Bull”

Dopo sole sette gare dalla sua prima vittoria, Sergio Perez ha conquistato il gradino più alto del podio insieme a Red Bull nel Gran Premio dell’Azerbaijan 2021. Insieme ad altri diversi podi e alla sua guida esplosiva ad Abu Dhabi, che è valsa di grande aiuto a Max Verstappen per vincere il titolo, Perez si è guadagnato il soprannome di “Ministro della Difesa messicano”. Si può dire che a fine 2021, la carriera di Sergio Perez ha visto una sua moderata ripresa.

Secondo l’opinione di Montoya, la carriera di Perez è stata rafforzata ed elevata grazie a Red Bull. L’ex pilota dice: “La Red Bull ha davvero dato a Checo uno status molto alto. Soprattutto fuori dal Messico. Penso che prima molte persone non apprezzassero o valorizzassero il suo talento“. Continua: “Il Checo che vedevo prima che entrasse in Red Bull è totalmente diverso da quello di ora. È un’immagine completamente diversa. La gente in Formula 1, al giorno d’oggi, si dimentica in fretta. Prendiamo il caso di Yuki Tsunoda, Nyck de Vries o Jack Doohan. Quanti sono arrivati e se ne sono andati senza dolore o gloria? La realtà di questo sport è molto complicata“.

Sergio Perez ritorna nel mondiale di Formula 1 con Cadillac nel 2026. Il discorso di Montoya sulle lamentele di Perez si conclude con un invito al continuo miglioramento sia personale che professionale. “Bisogna lavorare duro e credo che ciò che cambierà sarà che i tifosi di Checo si aspettano quest’anno. Nessuno sa davvero cosa succederà, non credo che nessuno sappia quanto saranno competitivi”.

di Gaya Spalazzi