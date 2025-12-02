Hadjar in Red Bull: arriva la conferma!

Il mercato piloti continua a regalare sorprese, e questa volta è il gruppo Red Bull a scuotere la griglia. Con un annuncio atteso ma non per questo poco clamoroso, la scuderia di Milton Keynes ha confermato che Isack Hadjar sarà il nuovo compagno di squadra di Max Verstappen a partire dal 2026 in Red Bull, mentre Arvid Lindblad farà il suo debutto in Formula 1 con la Racing Bulls insieme a Liam Lawson.

Una rivoluzione interna che completa la line-up per l’avvio della nuova era regolamentare.

Hadjar promosso in Red Bull: talento, costanza e un podio che ha convinto

Dopo una prima stagione completa in F1 che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, Hadjar ha raccolto punti in dieci Gran Premi e ha conquistato il suo primo podio a Zandvoort, prestazioni sufficienti per garantire al giovane pilota francese la promozione nel team principale.

Fonti interne parlano di una Red Bull convinta dalla sua maturità crescente, dalla velocità pura e dalla capacità di adattarsi rapidamente alle nuove situazioni, qualità fondamentali in vista del 2026, quando entreranno in vigore le nuove power unit progettate in casa.

Il team principal è stato chiaro: Hadjar “ha dimostrato di meritare il salto”. Sarà dunque lui ad affiancare un Max Verstappen ormai pilastro del progetto.

Lindblad, il nuovo rookie: un futuro scritto in anticipo

Dall’altra parte del garage, in Racing Bulls, arriva una delle mosse più coraggiose del mercato: l’esordio di Arvid Lindblad, appena 18 anni, considerato da molti il nuovo gioiello del vivaio Red Bull.

Il britannico ha impressionato in F2 e ha mostrato un ritmo sorprendente nelle sue prime uscite in FP1 con la vettura Red Bull. Il team ha scelto la strada della continuità nel proprio programma junior: talento giovane, supporto totale e un contesto in cui crescere senza pressioni eccessive.

Lawson confermato: continuità e merito

Accanto al rookie, la Racing Bulls schiererà Liam Lawson, ormai punto di riferimento della squadra. Affidabile, consistente e capace di portare punti con regolarità, Lawson rappresenta l’esperienza necessaria per guidare la crescita del nuovo compagno e aiutare il team nella transizione verso i regolamenti 2026.

Tsunoda in panchina, ma resta “in famiglia”

La grande esclusione è quella di Yuki Tsunoda, che non avrà un sedile da titolare nel 2026.

Il giapponese resterà comunque parte dell’universo Red Bull, assumendo il ruolo di pilota di riserva per entrambe le squadre.

Una decisione difficile, considerando gli anni di fedeltà alla squadra di Faenza e una stagione 2025 positiva. Tuttavia, Red Bull ha scelto di puntare sulla nuova generazione.

Una line-up giovanissima per la nuova era

Con Hadjar, Lindblad e Lawson, Red Bull si ritrova con una delle strutture più giovani e promettenti della griglia.

Una scelta strategica che guarda al lungo termine, soprattutto in vista del grande cambiamento tecnico del 2026, quando entrerà in gioco il nuovo progetto power unit “made in Milton Keynes”.

Non solo un passaggio di testimone, ma il segnale chiaro che la squadra vuole costruire il futuro fin da subito.