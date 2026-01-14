Bearman rivela contatti con Ferrari e Vasseur

Il rapporto tra Bearman e la Ferrari di Vasseur

Il giovane talento britannico Oliver Bearman rivela di avere contatti con Fred Vasseur e con la Scuderia Ferrari. Nonostante i preparativi per la sua seconda stagione in Haas continuino, il ventenne non ha mai nascosto il suo forte legame con la Scuderia di Maranello e l’ottimo rapporto con il suo Team Principal. Un qualcosa che continua a rafforzarsi di anno in anno.

I due, infatti, si sentono spesso e discutono delle prestazioni del nuovo astro nascente della F1 e, ai microfoni di RacingNews365, è stato lui stesso a dichiarare: “Siamo abitualmente in contatto e discutiamo delle sfide che devo affrontare durante la stagione. Mi dà modo di raccontare meglio la storia completa piuttosto che tener conto solo del risultato delle gare”.

Un ipotetico futuro in Ferrari

Un legame, quello tra Bearman e il team principal della Rossa, che potrebbe destare delle preoccupazioni. Il pilota, però, tiene a chiarire: “Ovviamente c’è molto altro nelle nostre conversazioni, ma non parliamo del mio futuro. Credo che se continuo a concentrarmi sul guidare la vettura a un buon livello, il resto si sistemerà da solo“. Un nuovo inizio che non si tratterebbe certo di un esordio visto che Bearman ha già gareggiato con la Ferrari durante il GP dell’Arabia Saudita nel 2024, in sostituzione di Sainz.

La chiave è migliorarsi

“Non ci focalizziamo su feedback positivi o negativi, ma abbiamo confronti aperti con la Ferrari e ricevo da loro indicazioni per migliorare la mia guida. Per quanto riguarda il futuro bisogna tenere in considerazione le nuove normative. Inoltre, ho lo stesso motore che avranno loro”. Ci sono state fasi in cui il team di Maranello desiderava che il pilota migliorasse sotto alcuni aspetti, ma non è stato un problema: “per me è naturale migliorare nel tempo, anche perché il mio livello di esperienza sta aumentando costantemente”. Un rapporto ben consolidato nonostante la rivalità in pista, almeno per ora.

Aurora Ricci