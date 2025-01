Quiz patente 2025: le nuove domande trabocchetto sono micidiali | Le più semplici le stanno sbagliando tutti

Sono molti coloro che stanno sbagliando le nuove domande trabocchetto per poter passare il quiz patente 2025.

Prendere la patente di qualunque veicolo a motore non deve essere “una passeggiata”, è giusto che sia una pratica difficile, in modo che gli aspiranti guidatori non pensino di poter prendere questi esami senza serietà.

Bisogna studiare, bisogna esercitarsi e ovviamente bisogna superare sia la parte teorica che quella pratica, prima di poter stringere tra le mani la patente, che vi darà poi la possibilità di guidare il mezzo scelto. Dovete essere responsabili per la vostra e soprattutto per l’altrui vita.

Eppure le nuove domande trabocchetto per il quiz patente 2025 stanno creando non pochi problemi, le stanno sbagliando tutti, per questo fareste meglio a esercitarvi.

Le nuove disposizioni per la patente

Non soltanto il nuovo Codice della Strada è stato aggiornato ma anche le modalità per conseguire l’esame per la patente saranno diverse. Come saprete bene, a oggi bisogna sostenere doppio esame, uno teorico e l’altro pratico, soltanto in caso di esito positivo di entrambi, potrete ricevere la vostra licenza di guida.

Secondo quanto riferito dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: “Basta con le crocette stile ruota della fortuna, l’esame diventerà più pratico e orientato all’esperienza di strada, meno incentrato sullo studio mnemonico e più sulla pratica…”.

Le nuove domande trabocchetto

Per quanto riguarda l’esame pratico per i quiz patente 2025, le nuove domande visionabili sul sito quizpatenteonline.it, le stanno sbagliando in molti, perché hanno molti trabocchetti. Per questo vi conviene recarvi sul sito in questione e visionarle tutte per provare a capire qual è la risposta corretta e inoltre non dovete mai dimenticarvi che è fondamentale esercitarvi con i vari quiz disponibili sul vostro testo, fornito direttamente dalla scuola guida.

Per farvi qualche esempio, vi riportiamo due domande per cui un’alta percentuale di aspiranti guidatori continuano a sbagliare:

“Dopo un incidente stradale, è obbligatorio segnalare il veicolo fermo con il segnale mobile di pericolo anche nei centri abitati”, la risposta corretta è Falsa e a sbagliarla sono stati esattamente il 34% degli utenti;

“La sosta, ma non la fermata, è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista”, la risposta corretta è Falsa e a sbagliarla sono stati esattamente il 33% degli utenti.

Ad ogni modo recatevi sul sito indicato per leggere tutte le varie domande che vengono molto spesso sbagliate durante l’esame pratico, che possono costarvi il rilascio della patente di guida.