Bollo, ho appena richiesto il mio CRS: da ora in avanti pagherò la metà

Per pagare la metà del bollo auto è sufficiente richiedere il proprio CRS. Ecco di cosa si tratta e perchè è così importante.

Il bollo auto anche nel 2025 è una delle tasse che maggiormente influenza l’economia degli automobilisti alla ricerca di un equilibrio tra il bisogno di utilizzare la propria vettura e quello di far quadrare i conti. Il costo della benzina aumento, il bollo auto è da pagare, assicurazione, pneumatici e chi più ne ha più ne metta.

Inutile negare che si tratta di un periodo piuttosto difficile per tutti gli automobilisti e in generale per i cittadini italiani che hanno il bisogno di trovare il modo per riuscire a risparmiare anche poche decine di euro.

La speranza era che quest’anno, finalmente si potesse dire addio al bollo auto, ebbene, tutto sembra essere andato a monte, perchè anche nel 2025 il pagamento dovrà essere effettuato e anche in maniera precisa per evitare che vi siano delle ripercussioni.

Ma con un solo foglio si riesce a risparmiare addirittura la metà dell’importo.

Bollo auto: qualcuno può beneficiare dell’esenzione completa

Innanzitutto ci sono i fortunelli, quelli che non solo possono avere uno sconto, ma addirittura non pagare affatto il bollo auto e questa è una grande svolta a livello economico. I casi possono essere molteplici e per poter evitare il pagamento è opportuno procedere con specifica richiesta nei confronti della Motorizzazione Civile e del PRA. Solo in questa maniera si potrà evitare dei provvedimenti per il mancato pagamento.

Sono esenti dal pagamento del bollo auto, le vetture che sono ad utilizzo di una persona disabile, per tale possibilità, l’auto deve però essere dotata di elementi che semplifichino il trasporto di persone con ridotta capacità motoria. Inoltre non pagano il bollo le auto elettriche, ne sono esenti le ibride e infine, le vetture che hanno più di 30 anni.

Il CRS ti fa pagare la metà del bollo

Oltre ai casi in cui si può godere della completa esenzione dal bollo auto, ci sono casi in cui è possibile giovare di uno sconto del 50%. Il CRS a cui si fa riferimento è il certificato di rilevanza storica, un documento in grado di attestare l’importanza storica del veicolo. L’attestazione viene rilasciata dall’Automotoclub Storico Italiano e altri enti accreditati.

La richiesta per ottenere la documentazione, può essere avanzata dopo che la vettura ha raggiunto i 20 anni dopo la sua immatricolazione. Un buon metodo per ottenere un elevato risparmio.