Pneumatici 4 stagioni, se manca questo codice la multa è certa | La sigla M+S non basta più

Monti i pneumatici 4 stagioni? Se non è presente questo codice rischi veramente grosso, ma solita sigla non è affatto sufficiente.

Si torna a discutere sulla pericolosità di montare dei pneumatici che non sono esattamente quelli giusti affinché l’automobile sia effettivamente conforme alle indicazioni di legge. Nel mese di novembre tutti hanno dovuto montare i pneumatici invernali, ad eccezione di coloro che hanno pneumatici 4 stagioni.

Quest’ultimi possono essere una valida alternativa alla scelta di cambiare i pneumatici ogni 6 mesi, in quanto possono essere utilizzati tutto l’anno. Questo vale in particolare per coloro che utilizzano la vettura in zone dove la neve non è particolarmente copiosa.

Ma se la scelta ricade su un 4 stagioni, occorre prestare attenzione a uno specifico elemento. Se non rispetta le indicazioni fornite, si rischia di venire multati al più vicino posto di blocco.

Sulla spalla della gomma deve essere presente un codice indispensabile. Ecco le precauzioni da prendere.

Pneumatici: attenzione alla scelta

I pneumatici sono un elemento veramente molto importante affinchè la vettura sia in grado di tenere la strada. Questo è il motivo per cui occorre prestare molta attenzione alla loro scelta, sia che si tratti di pneumatici invernali o estivi. Moltissimi i marchi i commercio, ognuno di loro si caratterizza per una serie di indicazioni in merito alla velocità e alla portata. Ovviamente buona parte della differenza tra un pneumatico e l’altro sta anche nel prezzo, ma farsi guidare solo da questo per scegliere quello giusto è importante sempre controllare la qualità e lasciarsi consigliare da un esperto.

Tutto ciò vale ancora di più per quello che riguarda i pneumatici invernali, alla luce di quelle che possono essere le condizioni della strada durante i mesi più freddi, tra la pioggia, il ghiaccio e in alcuni casi anche la neve.

Pneumatici invernali: ecco cosa ci deve essere scritto

Tutte le ruote invernali presentano il codice M+S, ovvero Mud+Snow ad indice della possibilità di utilizzarle indipendentemente da quelle che sono le condizioni della strada. Ma quello che in pochi sanno è che, effettivamente anche nel caso in cui tale dicutura sia presente, è opportuno utilizzare le catene da neve nel caso in cui questa scenda in maniera copiosa, per evitare di non avere il controllo della vettura.

Per evitare di utilizzare le catene, l’unica soluzione è dotare la vettura di pneumatici che abbiano il codice 3PMSF, ovvero Three Peak Mountain Snow Flake. In caso contrario quello che si rischia sono multe anche piuttosto salate.