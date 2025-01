Questo errore nel fare benzina ti costerà 1000€ | Lo puoi evitare solo premendo questo pulsante alla pompa

Se ti trovi al distributore di benzina e sbagli a inserire il carburante nel serbatoio, puoi avere grossi problemi

Infatti le automobili devono necessariamente essere rifornite con il carburante giusto, benzina o gasolio, altrimenti il motore potrebbe subire un grosso choc e addirittura “grippare” fino al punto di rompersi definitivamente.

Succede anche che però sia il distributore stesso a fare macello ed a invertire (o mescolare) i carburanti, ed è esattamente quello che è successo in una stazione di servizio low cost a El Entrego, a San Martín del Rey Aurelio.

L’azienda infatti ha erroneamente mescolato gasolio nel serbatoio della benzina, provocando guasti ai veicoli che facevano rifornimento alla pompa. Le officine della zona, dove hanno già riparato le auto di diverse vittime, stimano che il costo della riparazione si aggiri intorno ai 200 euro .

“Come uomo d’affari, è la cosa peggiore che ti possa capitare in una stazione di servizio”, lamenta il presidente dell’Associazione dei Professionisti delle Stazioni di Servizio delle Asturie, José María Barrero, che spiega che “essendo un fallimento dell’azienda , dovrebbe assumersi la responsabilità delle fatture”.

Un errore che si poteva evitare

Sebbene la confusione tra gasolio e benzina sia un errore praticamente insolito tra gli utenti, è ancora più insolito il fatto che l’errore provenga dalla stazione di servizio . Tuttavia, questa situazione si è verificata in una stazione di servizio “low cost” a El Entrego, dove per errore la pompa di benzina è stata riempita di gasolio. Barrero assicura che, a seconda della quantità di carburante versato nel serbatoio, “la perdita per l’azienda si calcola in migliaia di euro”.

I soggetti interessati, come spiegato nelle officine della zona dove hanno già riparato alcuni veicoli, stanno preparando le relative richieste alla stazione di servizio con l’obiettivo di essere rimborsati del costo del guasto – valutato intorno ai 200 euro – come il bocchettone del carburante: quello che hanno dovuto prima togliere e quello che poi hanno dovuto riempire correttamente.

Riparazioni a raffica

Il prezzo stimato della riparazione, secondo quanto dicono le officine, potrebbe addirittura raddoppiare se il guasto fosse avvenuto su un’auto di fascia alta. «I primi che sono arrivati ​​si sono guastati e non sapevamo perché finché non ci siamo resi conto che si trattava di un guasto dovuto al carburante a causa dell’odore. Bisogna toglierla dal serbatoio, pulirlo bene, cambiare le candele e riempire di carburante giusto”, sottolineano gli addetti ai lavori, che aggiungono che dopo l’errore “quello che succede direttamente è che l’auto smette di funzionare quasi automaticamente “.

Gli utenti interessati dovranno ora presentare un reclamo alla stazione di servizio presentando la prova d’acquisto. “La cosa logica è che l’azienda si faccia carico almeno del primo deposito e della riparazione”, spiega il presidente dell’Associazione dei professionisti delle stazioni di servizio delle Asturie. Da parte dell’azienda le perdite aumenterebbero dovendo smaltire il prodotto misto.